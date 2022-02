SÉRUM AFFINANT VISAGE (Para ela)

A EISENBERG PARIS propõe um cuidado inovador para que o oval do rosto seja reencontrado, resultando numa expressão mais leve e mais jovem. Este sérum gel-fluído de penetração imediata alia-se às ruas rotinas habituais, atuando em profundidade, dia após dia.

Tonifica e refirma a pele, remodela as maçãs do rosto e atua contra a flacidez do queixo e pescoço. A sua formulação é enriquecida com extrato de cacaueiro e cafeína, que eliminam a gordura localizada, e glaucina, que combate o relaxamento cutâneo e refirma a pele do rosto, limitando assim a acumulação de gorduras. PVPR 92,50 euros (50ml) MEGALIFT (Para ele) MEGALIFT é um sérum gel de elevada concentração Trio-Molecular que oferece uma profunda ação regeneradora e refirmante. Proporciona um resultado descongestionante e hidratante graças à combinação de Ácido Hialurónico e de extratos de Castanheiro-da-Índia. Indicado para quem tem pele desvitalizada, este sérum pode ser aplicado tanto no rosto como nos olhos, deixando a pele bem hidratada e descongestionada para o cuidado especifico aplicado de seguida, em creme ou gel. PVPR 86,4 euros (30ml) BIODERMA SENSIBIO H20 ÁGUA MICELAR (Para ela ou para ele) Formulado com um pH fisiológico de cerca de 5,5, a Sensibio H2O respeita o equilíbrio biológico da pele, essencial para manter a pele saudável. É uma água micelar desmaquilhante que limpa a pele das impurezas e partículas de poluição, remove a maquilhagem do rosto e dos olhos, previne os riscos de reação da pele e preserva o equilíbrio natural da pele. Tem uma tolerância muito boa. Não tem fragrância e não precisa de enxaguamento PVP: 21,18 euros (500ml)

CRISTIANO RONALDO - ORIGINS (Para ele)

Esta fragrância exclusiva da Perfumes & Companhia é uma essência de regresso às origens. É um perfume para um homem que se quer reencontrar com a natureza.

É fresco, autêntico e positivom não fosse este um perfume com a assinatura do grandioso Cristiano Ronaldo

PVP: 60,10 euros (100ml)

EAU CELLULAIRE LOTION ESSENCE (Para ela)

É uma loção de essência para rosto, pescoço e decote.

Esta loção refrescante hidrata, energiza e ajuda a eliminar as toxinas acumuladas na pele durante o dia nas tarefas do quotidiano, devolvendo-lhe o seu brilho natural.

Elimina, ainda, as toxinas que são produzidas durante o sono, estimulando naturalmente o mecanismo de desintoxicação celular.

PVP: 30 euros (125ml)

MERCEDES-BENZ SIGN (Para ele)

O perfume SIGN impressiona pela sua potência e intensidade.

As notas de topo revelam a efervescência do cardamomo, que se mistura com a pimenta rosa, para trazer frescura e para contrastar com uma base mais abaunilhada.

As notas de base também apresentam fava tonka e almíscar branco, que jogam uma pontuação quente e sensual antes de se misturarem com o cashmeran e o patchouli lenhoso. Depois surge a toranja amarga, a maçã crocante, e um bouquet floral composto por lavanda aromática, flor de laranjeira, gerânio de rosa e - agora raro em perfumaria – absoluto de folha de violeta, criando um equilíbrio sofisticado que o mestre perfumista Olivier Cresp refinou com dedicação.

PVP: 84,25 euros (100ml)

EAU CELLULAIRE BRUME (Para ela)

É uma bruma de rosto e corpo. Tão poderosa como um sérum com um efeito hidratante, antioxidante e energizante.

A sua água única e patenteada encontra-se no coração de todas as fórmulas do Institut Esthederm. É 100% ativa e biomimética com perfeita afinidade para a pele, tendo ainda uma textura refrescante e sem fragrância.

PVP: 19,90 euros (100ml)

NOVEXPERT - OMEGAS (Para ela)

Esta máscara SOS Ultra-Hidratante com 5 Ómegas é um must-have para a ele.

Os ómegas 6 e 9 servem para nutrir intensamente, o ómega 3 para apaziguar e os ómegas 5 e 7 para regenerar em profundidade.

É um produto indicado para pele normal a muito seca e é 100% natural e vegan.

Como usar? Deve ser aplicado no rosto limpo, deixando atuar durante 15/20 minutos. Depois, enxagúe ou remova o excesso. Use-o uma ou duas vezes por semana.

PVP: 33,90 euros (50ml)

