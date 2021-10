A SkinCeuticals, marca médico-estética em cuidados avançados de pele, apresenta a solução comprovada Blemish&Age que previne a produção excessiva de oleosidade, ao mesmo tempo que elimina a acumulação de células mortas que obstruem os poros, ajudando a sarar as manchas existentes e a minimizar o seu reaparecimento.

Esta gama contribui ainda para uma melhoria dos sinais visíveis de envelhecimento e uma correção de imperfeições.

Uma pele com tendência acneíca carece de uma rotina de pele mais completa e cuidada. A gama Blemish é composta por três produtos que reduzem o excesso de sebo em 39% e o aspeto das rídulas em 28%, com efeitos comprovados para um tratamento, no mínimo, de quatro semanas.

Blemish + Age créditos: SkinCeuticals

Uma das partes mais fundamentais e determinantes é a limpeza da pele, que deve ser realizada, pelo menos, duas vezes ao dia. Para isso, o Blemish + Age Cleanser, é o gel de limpeza esfoliante, que através do ácido glicólico e de duas formas de ácido salicílico proporcionam uma esfoliação suave e uniforme para desobstruir os poros, ao mesmo tempo que removem o excesso de oleosidade, maquilhagem e bactérias provocadas por agentes externos.

Após a eliminação das impurezas e da maquilhagem, a passagem de um tónico é primordial para complementar este processo. O Blemish + Age Toner, foi desenvolvido para uma pele adulta com tendência acneica, que através da ação do lipohidroxiácido, ácido salicílico e ácido glicólico, esfolia a pele, descongestionando os poros, removendo eficazmente o excesso de sebo e de células mortas.

A aplicação do Blemish + Age Defense é um dos passos mais importantes e fundamentais para o tratamento da acne e diminuição de imperfeições e sinais visíveis da idade. Este sérum Oil-free, combina na sua fórmula os poderosos ácidos dioico, salicílico e glicólico para uma redução da proliferação bacteriana e melhor uniformização da tez, promovendo uma pele luminosa e saudável.

Para uma rotina de pele ainda mais completa e efetiva, o Silymarin CF é o elemento chave para atuar e prevenir este problema.

Este poderoso sérum sem óleo é a resposta antioxidante que vem não só controlar as inflamações provocadas pelos radicais livres que tendem a piorar a acne, mas ainda controlar o excesso de oleosidade, mantendo os óleos naturais da pele.