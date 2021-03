Lidar com a pele oleosa não é tarefa fácil. É preciso ter cuidados especiais na alimentação, investir na limpeza e, o mais difícil, não quebrar esta rotina no dia a dia. E só é mais complicado quando começam a aparecer borbulhas e pontos negros no rosto, em que uma das causas é o excesso de oleosidade.

Se o aspeto luminoso e a acne incomodam, e os cuidados diários às vezes saem do controle, uma boa opção é apostar em algumas dicas práticas que podem ajudar a amenizar a oleosidade e cuidar da pele com tendência para acne.

A primeira delas parece cliché, mas é algo realmente importante: beber muita água. Ela é fundamental no combate à oleosidade, já que deixa a pele mais hidratada, macia e flexível, além de, claro, contribuir para o melhor funcionamento do seu organismo e muitos outros benefícios.

Segundo a dermatologista brasileira Débora Freire Martins, "com a hidratação em dia, também é importante evitar alimentos com muito açúcar. A alimentação ajuda diretamente para uma pele mais bonita, mas também pode fazer o contrário. É preciso moderar nos alimentos com alto índice glicémico, como massas, doces e aqueles que contém farinha branca– e as clássicas frituras. Além disso, outra dica é não dormir com maquilhagem e evitar aquelas mais pesadas e gordurosas, que obstruem os poros do rosto e aumentam o aparecimento de acne".

Para finalizar os cuidados, manter uma rotina de limpeza é essencial. Para isso, o sabonete certo faz toda a diferença, respeitando as características da sua pele.

As peles oleosas precisam de uma limpeza mais profunda e frequente, que controle a produção de sebo e diminua o brilho.

Fonte: Galderma