O verão é sempre a melhor altura para fazer um “detox” de maquilhagem. Esqueça os looks pesados de make-up que não combinam nada bem com o calor dos dias de verão. Os looks naturais, onde a cobertura da base é menor, tornam-se mais confortáveis para enfrentar dias com temperaturas elevadas, onde a transpiração acaba por ser inevitável.

Se lhe custa abrir mão da base, tanto pela cobertura, como pelo tom de pele saudável que esta lhe confere, experimente optar por protetores solares com cor – estes funcionam como um bb cream, leves e com alguma cobertura (ainda que não seja muita), e servem como uma boa camada inicial para aplicar o resto da sua make-up.

Conheça os nossos favoritos: