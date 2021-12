Muitas vezes investimos tanto nos cuidados com os fios de cabelo, que nos esquecemos de cuidar do couro cabeludo. É importante respeitar o pH natural do escalpe, com produtos isentos de sulfatos e outras substâncias químicas agressivas.

Massajar o couro cabeludo com óleo de argão antes de dormir e lavar pela manhã também ajuda a hidratar e nutrir o couro cabeludo. Se lavar o cabelo no dia seguinte pode até usar este óleo para nutrir os fios de cabelo.

O cuidado do couro cabeludo esteve sempre associado às referidas massagens nutritivas com óleo que a maioria de nós faz pelo menos uma ou duas vezes por mês. Cuidados com o couro cabeludo, além destes óleos, eram pouco comuns até recentemente.

A pele do couro cabeludo é a pele mais espessa do nosso corpo e é muito importante cuidar dela externamente. O cérebro decide a função geral do corpo e está diretamente ligado com a forma como relaxamos a pele do couro cabeludo criando internamente um ambiente livre de stresse para o cérebro, razão pela qual as massagens do couro cabeludo são sempre relaxantes e calmantes.

Cuidar da pele do couro cabeludo também garante que o resto da pele do rosto e da nuca esteja saudável e limpa. Mas a maioria das pessoas não cuida da saúde do couro cabeludo tão bem quanto cuida da pele. Essa abordagem, no entanto, está a mudar.

Um cuidado regular e consciente

Embora sempre tenhamos tido produtos direcionados para o couro cabeludo, o recente aumento das opções disponíveis no mercado focadas em problemáticas como inflamação, caspa, secura, oleosidade, etc... mostram a força desta tendência, tão necessária, com toda a poluição e produtos químicos agressivos aos quais expomos o nosso couro cabeludo diariamente.

Nos últimos tempos, é interessante ver o aumento do cuidado com o couro cabeludo através de vários outros métodos além da aplicação de óleo. Temos esfoliantes físicos, esfoliantes químicos, ferramentas de massagem e estimulação do couro cabeludo, sais, máscaras para diferentes tipos de necessidades do escalpe, etc.

Embora o cabelo propriamente dito ofereça vários níveis de proteção, o couro cabeludo envelhece da mesma forma que a pele - envolvendo fatores biológicos e fatores como agressões ambientais (raios UV e níveis crescentes de poluição).

O impacto do envelhecimento e dos tratamentos químicos a que nos submetemos afeta os tecidos e células necessários para a síntese de proteínas, a construção da fibra capilar e as estruturas e funções do couro cabeludo que sustentam os nossos folículos capilares e fibras capilares.

Cuidados para o couro cabeludo são os novos cuidados com a pele. Aliás, dizemos mais: cuidados para o couro cabeludo são também cuidados da pele. E quanto mais cedo compreendermos isso, melhor. Podemos usar os melhores produtos para cuidar da pele do rosto e do corpo, mas cancelamos muitos dos seus benefícios se descurarmos os cuidados com o escalpe.

E, na Organii, há uma série de produtos concebidos especificamente para o couro cabeludo:

Detox capilar por Cátia Curica

A opção de um detox capilar é bastante pertinente uma vez que promove uma limpeza mais profunda dos fios e couro cabeludo, eliminando as impurezas que se acumulam no dia a dia.

Além de limpar, a desintoxicação estimula a oxigenação e a circulação no couro cabeludo para um cabelo mais bonito, brilhante e saudável, contribuindo para a reparação do mesmo.

Felizmente é um técnica que pode fazer em casa. Apenas precisa de um champô e condicionador de limpeza profunda e seguir algumas das dicas da fundadora da Organii, Cátia Curica.

Ativar a circulação é fundamental para distribuir nutrientes e oxigénio para os fios de cabelo. O resultado? Um cabelo mais forte. Antes da lavagem, massaje toda a cabeça com a ponta dos dedos, em movimentos de média pressão, e escove lentamente de preferência com escovas ou pentes de madeira. Isto vai contribuir para a diminuição da eletricidade estática do cabelo.

Assim como na pele do corpo, existem células mortas e impurezas no escalpe que se juntam a resíduos de finalizadores, produtos químicos, entre outros. O ideal é fazer uma máscara de argila com óleo argão, no escalpe, 10 minutos antes de lavar o cabelo.

Misture a argila com o óleo numa taça até obter uma pasta líquida para ser fácil de remover. Aplique no escalpe e aguarde 10 minutos. Passe por água. Pode fazê-lo uma vez por semana ou de 15 em 15 dias.

O ideal será sempre lavar o cabelo dia sim, dia não. Assim não irá remover o filme hidrolipidíco que a pele do corpo produz para a sua proteção.

Depois do champô e do amaciador reforce a purificação com um tónico à base de plantas, aplicando no escalpe e no cabelo ainda húmido, mas sem passar por água no fim. Elimina resíduos que ainda possam ficar, desintoxica a raiz do cabelo e dá brilho logo a partir da primeira utilização.

No final dos 3 a 5 dias verá o cabelo florescer com uma força renovada.