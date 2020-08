Conheça os benefícios da bruma na sua pele

É um dos produtos mais utilizados na maquilhagem e de verão é sem dúvida bastante refrescante, é claro que estamos a falar da bruma.

Este spray além de refrescar a pele tem sem dúvida inúmeros benefícios para a sua pele, incluindo o acabamento incrível que dá a sua maquilhagem.

Existem diversos tipos de brumas e cada uma pode ter uma função diferente, por exemplo existem as hidratantes com benefícios para deixar a pele mais protegida e saudável, e também as fixadoras, que tem como objetivo fazer com que a sua maquilhagem dure por muito mais tempo.

No que diz respeito a esta última, a fixadora, ajuda também a deixar a sua pele mais natural e por consequente faz com que os produtos assentem na pele, sem deixar aquele efeito de camadas. As suas partículas trazem ainda um brilho natural e fornecem um acabamento iluminado.