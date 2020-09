Quando se fala em escovas de cabelo existe um universo extenso que inclui vários modelos, tipos, tamanhos e cerdas.

Embora se possa pensar que as escovas são todas iguais, a verdade é que cada uma delas acaba por ter a sua própria função e assim conseguir-se adaptar a todos os tipos de cabelo.

Para isso, vamos mostrar-lhe cinco modelos diferentes para que consiga perceber se a sua é a mais correta para si ou se precisa de mudar.

Escova de desembaraçar

Ideais para todos os tipos de cabelo, tem a vantagem de poderem ser usadas com o cabelo seco ou molhado. Este modelo possui duas filas de cerdas, de diferentes tamanhos, que vão facilitar na hora de escovar o cabelo. O tamanho maior serve para desembaraçar, enquanto o menor serve para massajar o couro cabeludo e prevenir a quebra capilar.

Escova larga

É indicada para todos os tipos de cabelo e o facto de ser uma escova mais larga acaba por espalhar os óleos nutritivos do cabelo e dar-lhe ainda mais brilho. Além disto, massaja o couro cabeludo e acaba por eliminar o frizz capilar.

Escova térmica

Ideal para alisar o cabelo com o auxílio do secador, este modelo é indicado para todos os tipos de cabelo e também se adapta a todos os tamanhos, existindo algumas mais grossas, médias e finas.

Escova de extensões

As extensões já se tornaram algo habitual entre o sexo feminino e, por isso, cada vez mais mulheres optam por este tipo de acessório para tornar os cabelos mais compridos ou até mesmo para dar mais volume. No caso destas escovas o destaque está nas cerdas que acabam por ser mais suaves, de modo a não prenderem nas extensões e assim acabam por evitar a queda e nós no cabelo.

Escova elétrica

Esta escova permite alisar o cabelo em alguns segundos, sem ser necessário utilizar o secador. É ideal para levar em viagens, é prática e possui diferentes temperaturas que acabam por se adaptar a todos os tipos de cabelo.