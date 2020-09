Cada vez mais a preocupação com o meio ambiente tem vindo a refletir-se nos produtos que usamos e por isso, é cada vez mais frequente que tanto as marcas de beleza como os consumidores optem por opções mais amigas do ambiente.

O champô sólido é um desses casos, onde a embalagem de plástico é deixada para trás e os champôs passam a ser sólidos, em barra, como se tratassem de um verdadeiro sabonete.

100% feitos à base de produtos naturais, estes champôs tem como características o facto de não prejudicarem o cabelo, de durarem até 40 lavagens, deixarem o cabelo mais brilhante, nutrido e sem qualquer vestígio de químicos. Este produto é ideal para quem tem coloração no cabelo, pois permite que a cor se mantenha por muito mais tempo, e também é adequado para quem sofre de alergias no couro cabeludo.

Hoje em dia, já é bastante fácil encontrar estes champôs adequados para todo o tipo de cabelo, desde o mais oleoso até ao mais seco, desde o mais danificado até ao nutrido, e por ai fora.

O facto de não serem compostos por água faz com que durem mais tempo que os champôs “normais” e ainda acabam por ser mais práticos de levar consigo e de também de os manter arrumados.

Em relação às desvantagens deste produto o facto de serem em barra torna-os menos maleáveis, o que pode fazer com que as partículas se acumulem no cabelo e por isso, é importante enxaguar bem o couro cabeludo. Além disto, também o facto de este ficar mais pesado pode ser um contra para a sua utilização.

Apesar destas mínimas desvantagens aconselhamos a que experimente este produto e descubra os benefícios que este pode fazer pelo seu cabelo, além do que está a contribuir para proteger o meio ambiente.