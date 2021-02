Nos últimos meses, fazer as unhas em casa transformou-se na norma para muitas de nós. Com os nossos espaços de Beleza favoritos de portas fechadas, dissemos um "até já" ao gel e às extensões, fizemos uma pausa na perfecionista "nail art" de salão e entrámos numa espiral de pesquisas sobre "como manter a manicure em casa".

À semelhança da lógica "boa pele = boa maquilhagem", as nossas mãos, cutículas e unhas também precisam de ser bem cuidadas e hidratadas para garantir que a nossa manicure, mesmo em casa, fica exatamente como desejamos.

Da esfoliação e hidratação à tendência de unhas perfeitas para experimentar nesta nova estação (pista: envolve um merecido "nail detox"), Cátia Curica, co-fundadora da Organii, partilha algumas dicas para cuidar das mãos e unhas em casa, e um ritual com três simples passos para uma manicure verdadeiramente bonita.

1. Tal como acontece com a pele, as unhas também acumulam células mortas. Por isso, sempre que esfoliar as mãos, faço-o também nas unhas e cutículas. Após esse processo, com a ajuda de pau de laranjeira ou um instrumento semelhante, empurre as cutículas para trás, com cuidado. Caso algumas fiquem levantadas, humedeça com um pouco de água e insista com mais um pouco de esfoliante.

2. Dê preferência a limar as unhas em vez de cortar, pois assim tem a certeza do tamanho que quer e não corre o risco de cortar demais e sensibilizar o sabugo, pele logo abaixo da unha crescida, que serve de proteção contra a entrada de microrganismos indesejados por debaixo das unhas.

3. Depois de esfoliar e as mãos, unhas e cutículas, e limar até conseguir o tamanho desejado, coloque óleo para hidratar as unhas e cutículas (Óleo de Argão ou Óleo de Amêndoas Doces) e aplique creme nas mãos, fazendo uma pequena massagem na zona palmar para ajudar a aliviar pequenas tensões.

Deixe a pele e unhas absorverem bem o produto e, se quiser, finalize com uma base de verniz ou a sua cor preferida.

O ESFOLIANTE

Como destaca Cátia Curica, o primeiro passo para uma manicure perfeita em casa é a esfoliação. Para além de tornar todo o processo mais "spaworthy", aplicar um esfoliante nas mãos vai deixar a pele livre de células mortas, deixando-a muito mais suave e melhorando a absorção do creme de mãos.

E se estes motivos não forem suficientes para começar a esfoliar as mãos com mais regularidade, lembre-se que a pele nesta zona é mais fina, e constantemente exposta à luz solar e a outros elementos externos como frio ou produtos de limpeza e higienização (olá, gel desinfetante). Tradução? Todos estes fatores vão contribuir para que a pele das mãos envelheça mais rápido.

Um autêntico e distinto cocktail português, o Esfoliante Blooming Salt da Unii é a resposta para uma pele mais suave e nutrida. Na sua composição encontramos alguns dos melhores ingredientes para uma esfoliação tão natural quanto eficaz: sal da Ria Formosa e cortiça, envolvidos em grainha de uva do Douro.

Para além do Ylang-Ylang e Gerânio, que oferecem um aroma floral e exótico, o Blooming Salt contém óleo de amêndoas doces e óleo de grainha de uva, rico em vitaminas C e E.

Para esfoliar as mãos, basta retirar a quantidade desejada e aplicar na pele húmida, fazendo uma massagem suave. Este ritual pode ser tanto feito no banho, aquando da esfoliação do corpo, ou para um momento de selfcare no final do dia.

O HIDRATANTE

Nos últimos meses, a lavagem cada vez mais frequente das mãos e a sua constante higienização com álcool gel levou-nos a repensar a relação com um produto muitas vezes esquecido: falamos, claro, do clássico creme de mãos.

Agora avistado em todas as secretárias, mesas de cabeceira, carteiras e carros, este cuidado hidratante transformou-se num must-have para oferecer o tão desejado (e necessário) conforto às mãos mais secas e cansadas.

Neste ritual de Cátia Curica, o creme não fica esquecido, e deve ser aplicado depois de hidratar as unhas e cutículas, com o Óleo de Argão ou o Óleo deAmêndoas Doces, e antes de aplicar a sua base ou verniz de cor favorito.

OS VERNIZES

Não há manicure perfeita sem o verniz perfeito, certo? Depois de seguir todo o ritual de Cátia Curica, co-fundadora da Organii, chega a altura de aplicar um verniz base: a fórmula criada por Kia Charlotta, 100% vegan, cruelty free e livre de substâncias tóxicas, é a opção ideal para proteger e uniformizar as unhas, evitar a sua descoloração e acentuar a cor do verniz aplicado.

Para além do azul céu e do amarelo, do roxo pastel e da manicure francesa colorida, o cuidado com as unhas e cutículas e a manicure "a nu" serão duas das grandes tendências da nova estação: fruto da pandemia e do confinamento, fazer as unhas em casa virou "regra" para muitas de nós, resultando numa maior atenção à ideia de "nail care".

Pense neste momento como uma espécie de "nail detox", recorrendo a cores mais suaves e a fórmulas livres de ingredientes sintéticos e toxinas nocivas, para dar um merecido "break" às suas unhas.