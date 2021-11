A tão esperada época natalícia está a chegar e as dúvidas sobre qual o presente ideal também começam a surgir. Para ela ou para ele, a Vichy dá a conhecer os coffrets ideais para que todos possam tornar a sua pele mais saudável.

Estes coffrets focam os vários bestsellers da marca, como o Minéral 89 Booster ou o Liftactiv Collagen Specialist, e foram elaborados a pensar nas necessidades dos diferentes tipos de pele em todas as fases da vida.

O objetivo é reforçar aquela que é a missão mais importante da marca até 2031: uma aliança entre pele, saúde, eficácia, segurança e comesticidade.

O fator sustentabilidade é cada vez mais tido em conta pela marca e, nesse sentido, a Vichy criou uma parceria com a marca nacional Puranna.

Na compra de qualquer coffret, além de uma Água Micelar adaptada à pele mais sensível, é também oferecida uma bolsa com três discos desmaquilhantes reutilizáveis, com o objetivo de que as portuguesas cuidem da sua pele da forma mais adequada e que, ao mesmo tempo, possam cada vez mais adotar hábitos sustentáveis no seu dia a dia, como é o caso da limpeza e desmaquilhagem.