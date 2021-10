Se já está a pensar na festa de Halloween, a Kiko Milano sugere que desenvolva toda a sua criatividade com no Concurso Internacional de Halloween com o tema Bruxas vs Fadas, onde o objetivo é acima de tudo dar asas à imaginação e recompensar a comunidade.

No caso das Bruxas, para os mais ousados, que procuram cores escuras para a noite, procura-se um olhar mais gótico, profundo e intenso

Por outro lado, as Fadas, para os que procuram um look inspirado em fantasia, a maquilhagem faz-se com cores claras e tons pasteis.

MAQUILHAGEM PARA LOOK DE BRUXA

Para garantir um visual irresistível e assustador ao mesmo tempo, a High Pigment Eyeshadow 42 é uma sombra de olhos altamente pigmentada com uma libertação imediata e intensa da cor com uma formula de longa duração, para durar toda a noite de Halloween.

créditos: Kiko Milano

Apesar de tanto tempo escondidos, nesta noite não nos podemos esquecer dos lábios e de modo a valorizá-los neste look sugerimos o Gossamer Emotion Creamy Lipstick 130, um batom cremoso para um acabamento brilhante, que contem esferas de enchimento de ácido hialurónico e lhe proporciona uns lábios com aspeto sensual.

Por último, para este look mais ousado, a marca sugere o tom 23 do verniz Power Pro Nail Lacquer para um acabamento profissional e brilhante que dura até 7 dias.

MAQUILHAGEM PARA LOOK DE FADA

Para um olhar intenso de forma a realçar o seu look de Fada e ter um resultado perfeito e duradouro, sugere-se a Smart Colour Eyeshadow 22, uma sombra de cor intensa e homogénea.

créditos: Kiko Milano

Um look de Fada pede brilho e luminosidade e o batom 3D Hydra Lipgloss 05 oferece um resultado brilhante com uma textura macia e sensorial que se funde com os lábios, deixando-os lisos, luminosos e mais “carnudos”.

Para as unhas, nada melhor que um verniz de secagem rápida como o Smart Nail Lacquer, no tom 76.