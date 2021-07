Na altura do verão, os cuidados da pele devem ser redobrados, pois a exposição solar em exagero prova-se agressiva para a mesma. Como tal, fique a conhecer os benefícios do mel e algumas máscaras caseiras com este ingrediente. Saiba como usufruir dos seus nutrientes e torne a sua pele mais bonita e saudável.

Melhora o acne

Se acha que o mel é um ingrediente gorduroso e que pode piorar o acne... desengane-se! O mel é indicado para o tratamento de acne, pois tem a capacidade de limpar os poros, através das suas propriedades antibacterianas e ajuda a reduzir as cicatrizes deixadas pelas inflamações. Prefira o mel cru, orgânico para obter melhores resultados.

Anti envelhecimento

Por ser um ingrediente rico em antioxidantes, como ácidos fenólicos, tem a capacidade de diminuir os radicais livres e prevenir assim, o envelhecimento precoce.

Protege a pele dos raios UV

O uso do mel não descarta o uso do protetor solar diário, essencial para a sua pele. Este ingrediente tem a capacidade de absorver a humidade, deixando a sua pele hidratada, macia e suave, para além de protegê-la.

Agora que já conhece os benefícios do mel, conheça três máscaras caseiras para introduzir na sua rotina de pele.

Máscara hidratante e esfoliante

Ingredientes:

1 colher de chá de mel.

2 colheres de sopa de azeite ou de óleo de côco.

Modo de preparação:

Misture os dois ingredientes numa taça, até obter uma consistência homogênea. De seguida, aplique sobre o rosto previamente limpo e faça movimentos circulares. Deixe a máscara atuar por 15 minutos e retire com água tépida.

Esfoliante labial

Ingredientes:

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparação:

Misture os dois ingredientes num recipiente e de seguida aplique nos seus lábios com movimentos circulares. Retire com água morna e aplique um hidrante labial.

Máscara hidratante calmante

Ingredientes:

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de sementes de linhaça

¼ abacate

Modo de preparação:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até uniformizar. Retire a mistura para uma taça e coloque sobre o rosto limpo. Deixe atuar durante 20 minutos e depois retire com água tépida.

Sugerimos que faça uma máscara facial duas vezes por semana, de preferência à noite para manter uma pele bonita e hidratada.