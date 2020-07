Aposte nestes produtos assim que acabar os seus treinos

Com a agitação da rotina a voltar a pouco e pouco, decidimos dar-lhe a conhecer três produtos imprescindíveis para os seus dias de treino.

1. Toalhitas

Se estiver cheia de pressa e não tiver tempo para tomar o habitual duche no balneário, tenha sempre consigo toalhitas anti transpirantes para eliminar odores.

2. Primer verde

Se é da 'team tomate' vai querer ter este primer na sua mala de treino. Normalmente as pessoas com a pele mais branca tendem a ficar vermelhas mesmo algum tempo após o treino. A solução? Um primer verde para disfarçar as estas zonas do seu rosto, antes da base et voilá, adeus vermelhidão.