A ozonoterapia não é mais do que a aplicação tópica de ozono, um excelente bactericida, fungicida, antioxidante, oxigenante, drenante e ativador da microcirculação e do sistema imunitário, que estimula a regeneração tissular e tem um efeito anti-inflamatório. Através desta terapia, muito em voga no universo das celebridades internacionais, é possível limitar a proliferação de radicais livres, libertando a pele de ácaros.

Este processo elimina qualquer tipo de microrganismo exterior, o que acaba por favorecer a pele. A sua aplicação faz-se através de uma cápsula própria denominada Ozonithy. Basta deitar-se 10 minutos e esperar que esta atue e faça o seu trabalho de limpeza e desinfeção. Quanto a resultados, saiba que a pele fica mais firme, saudável, jovem e mais bem preparada para receber todos os tratamentos posteriores.

A ozonoterapia está especialmente indicada para quem pretende melhorar o aspeto estético de cicatrizes, para tratar eczemas, acne corporal, para aliviar os efeitos inestéticos da psoríase e ainda para prevenir o envelhecimento cutâneo precoce. Cada sessão dura apenas 10 minutos e os programas completos de adelgaçamento que incluem ozonoterapia custam, em média, cerca de 299 € para um tratamento de três dias.