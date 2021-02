Foram muitos os que se chocaram quando, em 2017, a Dior anunciou que a modelo, atriz e cantora inglesa Cara Delevingne, com apenas 25 anos na altura, era o novo rosto da linha anti-idade Capture Youth, destinada a mulheres a partir dos 30 anos. Não demorou muito até que as redes sociais explodissem com comentários indignados que questionavam como era possível uma mulher tão nova e sem aparências visíveis de sinais de envelhecimento representar ouutras que já tinham ou estavam prestes a ter rugas.

Foi, inclusivamente, criada a hashtag #thatsnotme para consolidar a revolta contra a prestigiada marca francesa, que rapidamente se defendeu a dizer que a nova linha ajudava adiar os sinais de envelhecimento e, por isso, deveria ser usada o quanto antes. É descabido? Pode parecer! Porém, em termos práticos, é importante interiorizar que diferentes idades requerem diferentes cuidados e preocuparmo-nos em usar linhas de rosto anti-idade antes dos 30 não é, afinal, assim tão despropositado como se pensa.

Todos sabemos que os 20 são os anos dos festejos e dos excessos, de dormir sem tirar a maquilhagem e de não querer saber se é importante usar cremes anti-idade. Porém, não são só os dermatologistas aconselham usar estes produtos a partir dessa idade. Também vários estudos científicos apontam para esta necessidade. Alexa Kimball, professora de dermatologia na Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América, em parceria com a marca de dermocosmética Olay, conduziu uma investigação realizada apenas com mulheres. Os resultados obtidos não deixam qualquer margem para dúvidas.

Esse estudo demonstrou que, a partir dos 20 anos, a pele se torna mais suscetível aos fatores externos, como o sol, a poluição por exemplo. Para além disso, começar a perder antioxidantes mais rapidamente do que até aí. Começa-se por dizer adeus ao colagénio, depois à elasticidade e à firmeza e, quando damos por nós, é tarde de mais para recompor tudo isto. Utilizar os ingredientes certos, de acordo com a idade, é a medida eficaz contra o envelhecimento cutâneo. Pois é mesmo por aqui que deve começar.

Os loucos anos 20

O protetor solar é um produto transversal a qualquer idade e deve ser usado diariamente ao longo de todo o ano e não apenas nos meses de maior calor. Um erro a evitar. Se começar a usá-lo aos 20 anos, irá prevenir mais as rugas e linhas finas do que se só começar a usá-lo a partir dos 30. Inicie um plano de ataque e inclua também ácido hialurónico na sua rotina de beleza. Esta substância natural produzida pelo nosso corpo tem a função de reter água para manter os tecidos da pele hidratados e lubrificados.

Sendo esta a idade da prevenção, convém que os seus níveis se mantenham elevados, daí ser imprescindível que seja um dos ingredientes presentes nos produtos usados no dia a dia. Procure ainda antioxidantes como a vitamina C, pois funcionam como aclaradores e anti-inflamatórios e são também fortes aliados do protetor solar. Nesta fase, sugerimos, por exemplo, o gel Hyaluron-Filler Moisture Booster, com ácido hialurónico, da Eucerin e o primer Age Protect Cuidado Filler Instantâneo e Multicorretor da Uriage.

Os grandes 30

É por volta desta idade que o corpo começa a abrandar, o metabolismo torna-se mais lento, as células mortas acumulam-se e é possível que a pele já esteja um pouco danificada, talvez pelo sol, pela poluição, por uma má alimentação ou ainda por maus hábitos, como fumar, ingerir bebidas alcoólicas, passar horas de olhos no ecrã e/ou descansar pouco. Como tal, é importante adicionar à sua lista de cuidados a esfoliação, nomeadamente com alfa-hidroxiácidos (AHA) que limpam e expulsam as células mortas.

Dentro desta família, existe ainda o ácido glicólico, uma substância que ajuda a reparar estes mesmos danos provocados pela exposição solar e a produzir colagénio. Adicione ainda à equação o retinol, que ajuda a combater o aparecimento das primeiras linhas finas. Esta substância é, muitas vezes, encontrada em séruns e em cremes de olhos. O esfoliante Scrub & Detox da Filorga e o concentrado 1,5 Retinol Booster da Skin Regimen figuram na lista de dermocosméticos recomendados para esta fase da vida das mulheres.

Os 40 são os novos 20

As grandes diferenças de uma década para a outra são a perda de volume e elasticidade, devido principalmente à diminuição de um nome conhecido, o colagénio. Perto dos 40 anos, o corpo deixa de produzir colagénio a pouco e pouco, logo é importante que o consuma em suplementos ou por via tópica. Esta substância é a grande responsável pela elasticidade da pele. Por isso, é perentório e imperativo que faça parte de qualquer rotina de beleza anti-idade. Para além disso, procure também usar regularmente peptídeos.

Estas são moléculas que uniformizam o pigmento da pele e estimulam o colagénio. O creme de noite Tisana Resveratrol Lift de Caudalie e as cápsulas Premium de Lierac são dois dos dermocosméticos recomendados nesta fase, tal como a linha K_alma de Bella Aurora. Para além de reduzir a produção de cortisol, substância que acelera a decomposição do colagénio e da elastina, hidrata a pele, melhora a luminosidade da epiderme, corrige o tom da tez e alisa a textura da pele em 28 dias em 99% dos casos.

A maturidade dos 50

Fazer 50 anos marca uma nova etapa da vida. Completamos metade de um século e isso acarreta alguma sabedoria e responsabilidade. É, geralmente, também a década de entrada na menopausa e é quando a barreira da pele está mais enfraquecida, pela perda sucessiva de estrogénio. Consequentemente, a pele torna-se mais seca e não consegue, por si só, reter a hidratação necessária. É, por isso, essencial que escolha cremes ricos e muito hidratantes para colmatar esta lacuna que tende a agravar-se com os anos.

Pode também optar por óleos, uma boa opção para pele que precisa de ser nutrida. A partir desta idade, não deve dispensar um creme de contorno de olhos, de forma a hidratar esta zona suscetível à formação de linhas finas e rugas. Entre os produtos aconselhados para esta fase da vida incluem-se o contorno de olhos Masque Crème Magique de Eisenberg, o creme de rosto e pescoço Excellage do Institut Esthederm e o creme de noite com melatonina A.G.E. Reverse Night de Isdinceutics, marca da Isdin.