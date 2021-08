Quando falamos de cosmética e na procura incansável de fórmulas mágicas temos sempre um denominador comum: o envelhecimento! E, a prova disso, é que um dos segmentos que mais vende e que terá sempre procura é, de facto, o segmento dos cuidados de anti envelhecimento.

Mais do que manter um aspeto jovem “para sempre” o objetivo é envelhecer com uma pele bonita, uniforme e acima de tudo, saudável. A pensar em todos aqueles que pretendem retardar esse envelhecimento, a Cosmetis sugere cinco hábitos:

Limpar o rosto todos os dias, de manhã à noite, sem exceção

Quantas vezes vamos dormir e pensamos: “É só desta vez”? Pois é, mas todas essas vezes juntas resultam em muitas impurezas acumuladas e uma renovação incompleta da pele. Além disso, há muitas pessoas que não têm o hábito de limpar o rosto de manhã e é igualmente importante.

Atenção, quando falamos em limpar o rosto de manhã não é apenas lavar com água, mas sim utilizar um produto de limpeza que consiga remover todos os resíduos. Como a pele renova durante a noite é normal haver na mesma resíduos de manhã, por isso, antes de iniciar a sua rotina matinal não se esqueça: comece por limpar!

Utilizar proteção solar diariamente

Sempre que falamos em envelhecimento da pele temos que referir protetor solar! Parece repetitivo? Mas a verdade é que há muitas pessoas que ainda só usam protetor solar no verão ou quando estão na praia. No entanto, é muito importante utilizar protetor solar todos os dias, mesmo nos dias mais cinzentos, pois a nossa pele está exposta a raios solares e por isso é importante bloquear os seus efeitos na pele.

Para além do uso de protetor, incluir vitamina C na sua rotina da manhã vai garantir um “isolamento” ainda mais eficaz. O Sesderma C-Vit Lipossomal Sérum é o produto indicado para combater intensivamente o fotoenvelhecimento, podendo ser usado também para clarear as marcas de acne, estrias e cicatrizes.

Se tivermos uma espécie de escudo impenetrável pelos raios UV, menos danos a nossa pele terá e consequentemente, mais tarde irá envelhecer.

Hidratar de acordo com as necessidades

Usar um hidratante é fundamental para uma pele saudável, cuidada e bonita. E, claro, a pele saudável envelhece mais tarde. Quando referimos a utilização de hidratantes não têm de ser necessariamente aqueles cremes super gordurosos. Adapte o hidratante ao seu gosto e às necessidades da sua pele!

Por exemplo, existe o mito de que uma pele oleosa não precisa de hidratação. Todos os tipos de pele precisam de hidratação, mas tem de ser adaptada. Assim, uma pele oleosa ou com acne terá um hidratante adequado ao seu tipo de pele, que também tenha ação matificante ou anti imperfeições.

Usar esfoliante

Utilizar um esfoliante semanalmente é meio caminho para uma pele saudável e jovem durante mais tempo. A esfoliação permite remover as células mortas e tornar a pele mais fina e lisa. Por consequência, se a pele estiver limpa, conseguimos uma melhor renovação.

Mais uma vez, tal como acontece com o hidratante, adapte o esfoliante ao seu tipo de pele. Existem esfoliantes que têm um grão mais grosso e são mais adequados para pele mista e oleosa. Se pelo contrário tem uma pele normal ou seca, opte por um esfoliante suave.

Adotar um estilo de vida mais saudável

Não poderíamos terminar de outra forma! Podemos ter a melhor rotina de beleza diária, com os melhores cuidados de rosto, mas se não tivermos um estilo de vida saudável a pele irá envelhecer de forma precoce.

Por isso, repense o seu estilo de vida: comer de forma saudável, praticar exercício físico, não fumar e dormir o necessário.