Nunca descure a fotoproteção, faça sol, frio, vento ou chuva. A primeira medida de urgência, caso ainda esteja de férias e tenha exagerado na exposição solar, passa por aplicar generosamente um after-sun ou um creme hidratante com agentes calmantes, anti-inflamatórios, hidratantes e suavizantes, após cada exposição ao sol. Desta forma, para além de cuidar da pele, conseguirá prolongar o bronzeado. Para além disso, deve seguir a rotina de cuidados que se segue, recomendada por dermatologistas.

1. Limpar

Limpe a pele diariamente. Se os tecidos cutâneos estiverem obstruídos com sebo ou com sujidade, a pele não respira e perde brilho, para além de não aproveitar devidamente as fórmulas dermocosméticas que lhe aplica.

2. Esfoliar

Esfolie a pele uma vez por semana. Este gesto acelera a renovação celular, indispensável à regeneração cutânea, através da eliminação das impurezas e das células mortas que se acumulam à superfície da epiderme.

3. Hidratar

Hidrate-se todos os dias. Fazê-lo é o passo fundamental para uma pele saudável. Para além de beber água e de ingerir alimentos ricos neste ingrediente, deve usar sempre, pelo menos, um creme de dia com fotoproteção e um creme de noite com propriedades relipidantes. Repita o gesto de manhã e à noite, sempre com a pele limpa.

4. Nutrir

Aplique uma máscara para nutrir a pele ou os cabelos em profundidade. Graças à sua ação reforçada, este tipo de dermocosméticos hidrata, atenua as rugas e melhora a luminosidade de imediato.

5. Proteger

Tome um suplemento nutricional para proteger os seus tecidos cutâneos de dentro para fora. Escolha uma fórmula específica para o cuidado da pele e/ou do cabelo. Os complementos nutricionais fornece-lhe antioxidantes, substâncias que combatem os radicais livres e reforçam as suas defesas. Estes produtos fornecem ainda ingredientes nutritivos que promovem a sua vitalidade. A sua toma deve ser, todavia, feita no âmbito de um regime alimentar equilibriado.