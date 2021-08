Praticar exercício físico é um fator importante para levar uma vida saudável, tanto para o corpo como para a mente, ajudando também a melhorar a saúde e o aspeto da pele. Aumenta a circulação do oxigénio para a pele, promove a multiplicação de células e antioxidantes, ajuda a prevenir e reduzir sinais de envelhecimento e, por causa da diminuição dos níveis de cortisol, ajuda a reduzir o stresse que causa acne e outras irritações cutâneas, como a psoríase.

Contudo, pode também prejudicar muito a saúde da pele, já que se trata de um dos órgãos mais expostos a agressões durante o treino. Desde o contato físico e a excreção de toxinas através do suor até à exposição solar, para quem treina ao ar livre.

Devemos pois praticar exercício físico e mais do que tudo, devemos priorizar os cuidados a ter antes e depois, para manter uma pele saudável, hidratada e prevenir o seu envelhecimento.

Além de beber água (hábito de vida básico quer sejamos ou não desportistas), existe um conjunto de cuidados a ter para manter uma pele limpa, com aspeto saudável, o colagénio, a proteína que impede a formação das rugas.

A Heavy Duty Beauty (HDB), marca portuguesa de Sports Cosmetics, revela 5 cuidados a ter com a pele:

#1 - Para preparar a pele para o treino, é importante ter a cara lavada e optar por deixar a maquilhagem em casa, uma vez que pode agir como uma barreira e impedir a normal transpiração da pele, congestionando os poros.

O exercício físico aumenta a temperatura do corpo e os poros tendem a abrir, a pele precisa de respirar para regular a normal temperatura do corpo. O Ready, Set, Glow! é um spray hialurónico de limpeza facial refrescante e calmante para o pré-treino.

#2 - Prenda o cabelo para impedir o contato com o rosto e evitar a propagação de suor e bactérias e causar irritação.

#3 - É importante lavar a cara após o exercício físico para limpar resíduos de suor e bactérias que se acumularam durante o treino, bem como tomar um banho e trocar de roupa.

Ao mesmo tempo que auxilia a diminuição de temperatura na cara e no corpo, impede que os vasos sanguíneos rompam.

#4 - Da mesma forma que deixamos os músculos relaxar após o treino, devemos também ter atenção à pele. O calor e o sobreaquecimento previnem a normal estabilização da pele, por isso, se pratica treinos de alto rendimento, ou mesmo hot yoga, é recomendada a hidratação profunda com produtos que acalmem e ataquem a vermelhidão da pele, combatendo a desidratação e irritação que são consequência do desporto.

O Lift me Up! para o rosto e o Baby Got Back! para o corpo, descontraem e relaxam os músculos, ao mesmo tempo que ajudam a tonificar e combater a celulite.

#5 - Massajar a pele para absorção total do hidratante, fomentando a circulação sanguínea para efeitos reparadores, regeneradores e anti-envelhecimento.