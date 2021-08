Com os dias longos de praia e o calor cada vez mais intenso é possível, que se não tomar as medidas de prevenção certas, possa apanhar um escaldão no corpo.

Porém, nos dias seguintes vem a dor e a sensação de mal-estar. Além disso, os escaldões são bastante prejudiciais para a saúde, podendo acelerar o envelhecimento da pele.

Para o ajudar a tratar de um escaldão, de forma a não evoluir para uma queimadura grave, a Cosmetis sugere 4 dicas.

Sair do sol imediatamente

Primeiro, é importante reforçar que se deve evitar estar ao sol nas horas de maior calor, entre as 12h00 e as 16h00, pois é a altura do dia que os raios incidem com mais força.

Se começar a sentir a sua pele muito quente, a primeira coisa a fazer é sair do sol e tomar um banho de água bastante fria.

Beber muita água

Beber água é essencial em qualquer altura, mas manter a hidratação durante esta fase é essencial. Muita água, água aromatizada ou chá frio ajudam a regenerar e manter a pele hidratada e a recuperar mais rapidamente do escaldão.

Deve ainda comer fruta e vegetais que contenham propriedades antioxidantes (papaia, manga e romã) para ajudar a repor os sais minerais que estão em falta.

Utilizar cremes hidratantes

Os cremes podem ser os melhores amigos na cura de um escaldão, pois vão ajudar a regenerar a pele. O Bioderma Cicabio Creme SOS Escaldão é a solução ideal. Este é um creme reparador e calmante, com uma textura rica para o cuidado específico da pele sujeita a escaldões.

Feito à base de ingredientes regenerantes, antibacterianos e anti irritantes, este creme estimula a regeneração da pele, previne a proliferação de bactérias e acalma as irritações (comichão, vermelhidão).

A pele fica reparada, saudável, confortável e mais resistente. Além disso, este produto não contém perfume, o que é uma mais-valia para o tratamento.

Aplicar água fria

Para que possa sentir-se menos desconfortável, o ideal é arrefecer a área do escaldão com água fria. Permaneça debaixo de água fria o tempo que considerar necessário. Este processo irá ajudar a controlar a dor.

Para prolongar o efeito, também pode utilizar um after sun em formato de gel, com uma textura refrescante, como o Apivita Bee Sun Safe After Sun Cool & South Gel Pós Solar, que contém extrato de própolis, aloé vera, figo, lavanda do mar, pepino, óleo de amêndoas, pantenol e infusão de chá verde.

Além disso, este pode ser guardado no frio para potenciar a ação refrescante. Também pode utilizar água termal antes de colocar o after sun para se poder refrescar durante o dia de uma forma super prática.