Encontrar a sua cara-metade pode ser mais fácil ao domingo. Pelo menos essas são as conclusões do site de encontros Felizes.pt. Apesar de o seu prime time ser entre as 20 às 24 horas, o domingo é o dia da semana que regista uma maior adesão de utilizadores online sendo a ocasião ideal para fazer match com um potencial parceiro.

"Atualmente o mercado encontra-se saturado de aplicações que se destinam a encontros, mas nem sempre é fácil navegar a quantidade de oferta de acordo com as expectativas do utilizador. No Felizes.pt tentamos oferecer todas as ferramentas para melhorar a sua experiência, e isso inclui perceber a que horário será mais provável ter uma ligação com outro utilizador", esclarece Rui Sousa, co-fundador da plataforma que atualmente conta com 500 mil utilizadores.

O site de online dating português foi criado em 2014 com a missão de fazer frente às plataformas de encontros já existentes no mercado, no sentido de desenvolver uma solução para aqueles que procuram relacionamentos sérios e duradouros.