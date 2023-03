O Felizes.pt diz-lhe quais as red flags (ou “bandeiras vermelhas”, um termo utilizado online para alertar sobre características tóxicas no relacionamento) mais evidentes para que não se deixe enganar pelas fotografia bonitas que vê no perfil ou uma biografia interessante:

1. Uma só fotografia de perfil nunca é bom sinal

Neste caso existem duas hipóteses: ele pode não levar a sério os encontros online e por isso não dedica muito tempo ao seu perfil. Por outro lado, se ele não estiver disposto a fornecer mais fotografias, pode estar a esconder algo sobre a sua aparência, geralmente a idade ou o peso (o que revela que não está confortável consigo mesmo). Qualquer uma das duas opções nunca será positiva e uma fotografia bonita, mas não correspondente à verdade, pode ser a porta de entrada para um autêntico filme de terror.

2. Ele não tem uma biografia no seu perfil online

A maioria dos sites e plataformas de encontros que existem permitem-lhe espaço para dizer mais sobre si, para além de muitas vezes ser necessário responder às perguntas de um formulário inicial. Se a pessoa com quem está a desenvolver uma conversa saltou esta secção, mais uma vez, deve questionar-se se ele está ou não realmente à procura de uma relação. Se não conseguir sentir uma ligação com o seu perfil online, pode ser um desafio sentir-se atraída por ele offline.

3. Descreve-se como uma pessoa leal e de confiança

Estas características deveriam ser tomadas como certas e não deveria sentir a necessidade de tranquilizar as pessoas desde o início. Chamar especial atenção para estas qualidades pode significar que é tudo menos isso. Mas nada está perdido: talvez tenha só recebido um mau conselho de um amigo ao fazer a inscrição, ou talvez não seja uma pessoa muito criativa.

4. Tem uma lista detalhada de "características ideais numa mulher”

Todos sabemos que a “pessoa perfeita” não existe. Não que ele seja picuinhas, mas longas listas de exigências num relacionamento geralmente significam que o seu potencial par teve muitas más experiências, e provavelmente um divórcio terrível, e por isso ele procura evitar estas questões no futuro. Este pode ser um lamiré dos traumas que a pessoa traz consigo. Todos os temos, mas é importante saber identificá-los e não ignorar o óbvio.

5. Opina demasiado sobre o que uma mulher “pode” ou não fazer

Ele não quer: uma mulher que trabalha longas horas, ela não pode ter animais de estimação, ela não pode não perceber de política. Uma extensa lista de declarações negativas poderá ser um sinal de que é uma pessoa demasiado exigente com o seu parceiro e pouco easy-going. Estabelecer uma relação com este tipo de pessoas não é fácil e pode comprometer a sua auto-estima e liberdade.

6. Excessivamente namorador

A forma de comunicar de alguém é geralmente o grande indicador das suas verdadeiras intenções. Pelo que a excessiva sexualização de um perfil público mostra que ele não é seletivo e tem este tipo de abordagem com mais mulheres. Basicamente gosta de namoriscar com qualquer pessoa que o encontre, o que não faz com que uma mulher se sinta especial. Pode também significar que ele não sabe como interagir com as mulheres ou deixar uma relação fluir de forma natural.

7. Procura uma mulher que “cuide de si mesma”

Tradução: Ele quer uma mulher com um físico em forma. O que à partida não é preocupante, mas pode ser um indicador de que esta pessoa dá mais importância ao lado físico do seu parceiro do que à sua verdadeira essência. É importante cuidarmos de nós, mas fazê-lo por um homem? Não, obrigada.

8. A maior parte das suas frases começam com “Eu…”

Isto pode significar que este homem é completamente egocêntrico. Por outro lado, a verdade é que "eu" é a forma mais fácil de falar de si próprio na secção narrativa de um perfil de namoro online, portanto, concentre-se no contexto e se as afirmações do "eu" soam como gabarolice. Ninguém gosta de uma pessoa que não sabe ouvir e passa um encontro todo a falar de si mesmo.

9. Inicia demasiadas conversas sobre as suas relações anteriores

Os divorciados, em particular, sentem frequentemente a necessidade de divulgar os detalhes do seu casamento. Isto pode ser um sinal de que a sua última relação terminou recentemente e ele poderá não estar tão pronto para seguir em frente como pensa. Mas não desista por uma simples menção, muitas pessoas cometem o erro de mencionar no seu perfil um ex ou uma característica de que não gostaram numa relação passada. Neste caso, esteja atenta a múltiplas menções e detalhes excessivos.

10. Ele afirma com toda a certeza que “não é como os outros”

Comparar-se com outros homens várias vezes durante uma conversa pode ser um sinal de baixa auto-estima, talvez devido à falta de sorte no namoro. Gabar-se de que ele “não é como os outros” pode significar que se tem em grande consideração e espera que lhe acaricie o ego. Estabeleça uma conversa se gostar dos outros aspetos do seu perfil e peça-lhe para se descrever a si próprio. Se ele continuar a concentrar-se em comparações com os outros, aconselhamos a que não persiga com a conversa se não quer passar o resto da sua vida a ouvir o quão espetacular esta pessoa se acha.

Não existe a pessoa perfeita, é um facto. Mas, se estiver atenta aos sinais iniciais, o resto da relação será certamente mais tranquila e irá ao encontro daquilo que tanto procura. Esteja atenta aos sinais e não perca a esperança.