A masturbação feminina é uma forma da mulher dar prazer a si própria, com o fim de atingir o orgasmo, quer seja por estimulação do clítoris ou pela penetração profunda na vagina usando os dedos ou um vibrador ou de outro brinquedo sexual. Apesar de ser um dos atos mais sensuais numa mulher, a masturbação feminina continua a ser alvo de muitos preconceitos quer por parte dos homens quer das próprias mulheres.

A excitação feminina é mais complexa do que a masculina, exigindo por vezes que se crie um clima mais intimista de transição da rotina diária. Enquanto algumas mulheres conseguem sentir-se excitadas muito facilmente, para outras é necessário um pouco mais de investimento para criar o ambiente necessário à masturbação. O primeiro passo para a obtenção do prazer é relaxar e assegurar a sua privacidade.

Ao contrário da masculina, que se inicia nos primeiros anos da adolescência e se prolonga em muitos casos durante toda a vida adulta, incluindo o período do casamento, com muitos homens a admitir continuar a fazê-lo, a masturbação feminina tende a começar mais tarde e não é uma atividade tão mecanizada como a dos homens, sendo menos frequente e nem sempre culminando no clímax.

Coloque o seu telefone sem som e tranque a porta para evitar ser incomodada. O sossego é, segundo o especialista, fundamental, para garantir o sossego. Algumas mulheres gostam de pôr a sua música favorita a tocar e acender algumas velas para que se sintam mais à vontade. No que diz respeito ao prazer, para a maioria é mais fácil obter o orgasmo pela estimulação do clítoris do que por via vaginal.