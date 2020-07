Se, nos primeiros anos, a relação com os pais e/ou os avós era suficiente, a partir da idade pré-escolar surgem outro tipo de necessidades de reforço dos laços familiares. É nessa altura que a criança se volta para a família alargada. É com um primo ou com os primos que brincam, passam fins de semana e/ou períodos de férias, que exploram o mundo e/ou que mais se metem em sarilhos.

Saem do pedestal do filho único e partilham a experiência de crescimento com crianças que têm a mesma origem. Os primos são também importantes como adversários. Rivais na procura do afeto dos adultos (com destaque para os avós que têm em comum) e nas conquistas. Ter um, ou vários, concorrentes não é por si só negativo. Pode ser impulsionador ou travar fenómenos de egocentrismo, defendem muitos especialistas.

Os modelos de comportamento que (não) devem ser seguidos

Pertencer a um grupo de primos afasta o cenário de criança de ouro que tantos amargos de boca pode trazer. Há, no entanto, que ter em linha de conta que os primos não são irmãos e que as escolhas educativas devem ser feitas em contexto da família nuclear. Por muito próxima que seja a relação com o restante agregado, nem todas as receitas funcionam ou são aplicáveis em absoluto e o que é uma realidade para as crianças pode não o ser para os adultos.

Os primos podem converter-se em amigos seguros e pontos de referência, mas não devem ser utilizados como modelos exemplares a seguir a todo o custo. Todas as crianças são únicas e o que funciona na casa dos tios podem não fazer sentido na casa dos pais. Cada família tem, por isso, segundo os especialistas, de procurar soluções próprias, independentemente de se manter interessada e afetuosa em relação a todos os núcleos que formam a sua família alargada.