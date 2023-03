Será que as pessoas ainda sabem como é lidar com o facto de uma coleção de desconhecidos não validar o que fazem, o que comem, que tipo de roupa usam…muitas vezes ouço a expressão, “não foi postado, então não aconteceu!” Preocupa-me em que lugar é que nos coloca no que concerne a conhecer novas pessoas, não só na esfera da amizade, mas acima de tudo no Amor. A forma como se organizam os amigos, os que conhecemos, os que nunca vimos, os irreais, os que são perfis duplicados…

A incapacidade que adquirimos em meter conversa num bar, no local de trabalho, num transporte público. A desaprendizagem do olho no olho! A conversa falada e não escrita e reduzida a textos diretos e objetivos.

O cortejo… terá acabado?

As redes sociais são a mais deliciosa invenção deste século, para mim, a forma como vieram preencher lacunas de pessoas com dificuldades em fazer amigos, em sair de casa. A forma como deveria evitar a solidão, deixando-nos a todos numa roda de samba onde todos bailam. Mas a verdade é que nunca bailamos tão sós. Numa dança egoísta e na procura que seja perfeita, não para a sentir, mas sim para a mostrar. Todos somos perfeitos, na rede! Então porque estamos sós? 2345 amigos e nenhum serve para amar? Nenhum serve para construir uma vida a dois onde possamos esquecer de postar de tão bom que está? Nem um… que nos preencha todas as caixinhas do check!

As redes são veículos, devemos usar mas não devemos lá habitar. Usá-las para conhecer gente, para travar conhecimento, mas não para evitar a descoberta. Descobrir outro ser humano continua a ser delicioso e parece que todos estamos de dieta. Saltamos etapas, nem damos oportunidade.

“Gostei do teu perfil... Achei-te interessante… Tenho curiosidade em conhecer-te”.

Então vamos. Conhecer-nos. Não no chat, não por mensagens. Vamos sentar, à antiga, a sentirmos o aroma uns dos outros e partilhar presença. Vamos permitir que as hormonas façam o seu trabalho na identificação real de uma atração, ou algo mais. Vamos Amar a cinco dimensões. Tocar sem imaginar. Sentir. Beijar.

