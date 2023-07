Depois do casamento, a despedida de solteira é o evento que mais preocupa as noivas. Tal como manda a tradição, as amigas encarregam-se de tudo sem dar qualquer detalhe à noiva sobre o que se vai passar. Porém, esta situação pode ser um pouco stressante para todas, seja pela dificuldade em gerir vários planos ou, pelo contrário, pela falta de ideias para esta ocasião tão especial. Nesse sentido, o Felizes.pt indica-lhe algumas ideias para ajudar a planear a melhor despedida de solteira.

Dia de Spa

Pode ser um cliché, mas nunca calha mal. Um dia passado no spa sabe sempre bem. Manicure, pedicure, massagens e sauna são música para os ouvidos de qualquer um, não é verdade? Tal como dizem na televisão: porque nós merecemos! Peça às organizadoras para agendar um dia repleto de tratamentos e serviços de beleza para todas e caso a despedida ocorra perto do casamento, acaba até por ser um momento dois em um, em que relaxam e preparam-se para o grande dia.

Uma aventura

Para as mais ousadas, não há nada mais inesquecível do que uma boa dose de aventura. Desportos radicais são sempre uma boa ideia, tais como rapel, slide, coasteering ou atividades como paintball, corrida de karts ou arborismo. Qualquer que seja o desporto ou atividade eleita, será certamente um dia bem passado e divertido, do qual se recordará para sempre. Além disso, deve dar umas boas fotos daquela amiga do grupo que tem medo destas aventuras.

Enólogas por um dia

Estando num dos países que mais vinho produz, não podia ficar de fora uma degustação numa vinícola ou restaurante que proporcione esse tipo de experiência. Esta é também uma ótima solução se ainda não decidiu quais as bebidas que vão acompanhar a refeição da sua boda, pois está no local exato, com escanções que lhe poderão aconselhar sobre as melhores opções. Caso não sejam as maiores fãs de vinho, podem sempre optar pela degustação de cerveja artesanal ou champanhe.

Festa de Pijama

Quem disse que as festas de pijama são só para crianças? Uma noite de mulheres é sinónimo de diversão garantida. Peça às suas madrinhas que aluguem uma casa e que adquiram os ingredientes necessários para cozinhar uma festa memorável. Podem, até, combinar algumas das sugestões já indicadas e beber um bom vinho enquanto esperam que uma máscara facial faça efeito e põem a conversa em dia.

Limusina

A típica imagem de uma festa numa limusina, que estamos acostumados a ver no cinema, também pode ser o adeus à sua vida de solteira. Hoje em dia já existem empresas que oferecem este tipo de serviço, no qual a limusina vem decorada e contém bebida e comida dentro da temática. Enquanto percorrem a cidade, podem fazer algumas paragens nos vossos bares e discotecas preferidos. Esta é uma ideia bastante prática e que poupa muitas dores de cabeça, pois não envolve quase nenhum planeamento.

Bailarinas exóticas

Não, não é o que está a pensar. Neste caso, propomos que sejam vocês as bailarinas. Tal como diz o provérbio, o saber não ocupa lugar. Sendo assim, podem inscrever o vosso grupo numa ou mais aulas de burlesco ou de pole dance. Esta é uma excelente oportunidade para aprender algo novo e de trabalhar a sensualidade e o movimento dos vossos corpos. Além disso, na lua de mel pode mostrar o que aprendeu ao seu recém-marido.

Na praia

Se pretende que a sua despedida de solteira seja durante o verão, o ideal é seguirem para a praia. Deixe as suas madrinhas escolherem o destino perfeito para este momento em que só existem duas regras: biquíni (praticamente) o dia inteiro e é proibido não se divertirem. Aproveitem para relaxar na praia e fazer passeios de barco durante o dia e desfrutar da vida noturna na praia, que é sempre diferente da cidade.

Uma despedida de solteira não tem de ser, nem deve ser, um bicho de sete cabeças, pois o seu objetivo é a pura diversão. É o momento em que a noiva deve relaxar e deixar todas as suas preocupações em casa. Com estas sugestões, prometemos que o papel das suas amigas vai ficar mais fácil e que vai ter uma despedida inesquecível. Recorde-se que é normal estar um pouco nervosa nestes dias, pois está a aproximar-se do seu casamento, mas não se preocupe, está a caminhar para a construção de uma linda história com o amor da sua vida e com um final feliz. Vitória, vitória, acabou-se a história, porque primeiro vem a despedida de solteira.