Esta semana inicia-se o primeiro dia oficial do período de quarentena: a partir de hoje e até ao final do mês, todas as escolas, creches e ATL do país, públicos ou privados, terão de suspender as atividades letivas.

Notícia que para muitos pais pode revelar-se assustadora e desafiante, principalmente quando pensamos na fonte inesgotável de energia dos mais pequenos.

Por isso, a My Nametags partilha algumas ideias divertidas que poderão ser postas em prática dentro de casa.

Caça ao tesouro

Um jogo fácil de organizar e que irá manter as crianças entretidas durante algum tempo. Tudo dependerá do grau de dificuldade que der à caça. Poderá ser o mais simples “quente ou frio” ou aumentar a complexidade com um mapa do tesouro repleto de várias pistas e que decerto também será divertido de fazer e de colorir!

Cozinhar em Família

Levar os mais pequenos para a cozinha e deixá-los meter a mão na massa (literalmente) vai garantir algumas horas de diversão que serão recompensadas por uns deliciosos queques ou bolachas. Deixar a criança escolher a receita, por exemplo do seu youtuber favorito, também poderá ser uma boa ideia.

Criar um verdadeiro Home Cinema

Construir um Home Cinema em casa pode ser mais fácil do que aparenta. A parte fácil será reunir os filmes favoritos de todos e fazer as pipocas. Para quem gostar de elevar a fasquia, pode colocar um colchão na sala e almofadas, arranjando espaço para todos e depois é só apagar as luzes para que a experiência fique completa!

Aderir a desafios musicais

Há plataformas que podem revelar-se divertidas aliadas nesta altura em que estamos em casa, em família. Através delas será possível encontrar vários desafios, como por exemplo coreografias, as quais depois poderão ser partilhadas com a restante família e criar assim uma disputa saudável entre os vários membros. Para aumentar a diversão, é sempre possível ligar o telemóvel à televisão e tornar a sala numa verdadeira pista de dança.

Jogo de tabuleiro em tamanho real

Aproveitar este período para fazer atividades que normalmente não são possíveis também terão o elemento novidade de que os mais pequenos tanto gostam. Criar um jogo de tabuleiro em tamanho real é uma delas. O primeiro passo será afastar os móveis e libertar o maior espaço possível da sala ou quarto, depois desenhar as ‘casas’ do tabuleiro e por fim encontrar uma almofada ou bola que possa servir de dado.