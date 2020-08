A exposição solar moderada é benéfica e conhecida pelo seu papel na síntese da vitamina D, um importante aliado do sistema imunitário que é essencial ao crescimento, desenvolvimento e estado de saúde das crianças e adultos. Porém, a exposição à radiação ultravioleta acarreta riscos, sobretudo quando não é acompanhada de medidas de proteção.

– A radiação infravermelha da luz solar é invisível mas pode causar insolação e desidratação;

– A exposição à radiação ultravioleta A (UVA) contribui para o risco de cancro cutâneo e envelhecimento prematuro da pele;

– A exposição à ultravioleta B (UVB) pode provocar queimaduras solares, cataratas e enfraquecer o sistema imunitário.

Proteja a pele, respeite o oceano Eau Thermale Avène está comprometida em oferecer a melhor proteção solar para a sua pele enquanto minimiza o impacto ambiental dos seus produtos através da iniciativa Skin protect Ocean Respect. Por isso, os filtros solares da marca obedecem a uma série de princípios: - São não ecotóxicos; - Não têm impacto nos corais, fitoplâncton e zooplâncton; - São compostos por fórmulas ecológicas que respeitam o meio ambiente; - Não têm filtros hidrossolúveis, - Pressupõem uma seleção rigorosa dos ingredientes e água termal d'Avène; - Têm proteção muito elevada; - São seguros em pele sensível; - Protegem o ADN; - Testados dermatologicamente.

Evite a exposição prolongada ao sol e, sobretudo, tenha em atenção

- Evitar a exposição solar entre as 11 e as 17 horas;

- As crianças com menos de seis meses não devem ser sujeitas a exposição solar e deve evitar-se a exposição direta de crianças com menos de três anos;

- Sempre que andar ao ar livre, usar roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol, particularmente nas horas de maior incidência solar;

- Usar chapéu, de preferência, de abas largas e óculos que ofereçam proteção contra a radiação UVA e UVB. Esta proteção aplica-se, também, às crianças;

- Usar sempre protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele, de preferência, igual ou superior a 30, e renove a sua aplicação sempre que estiver exposto ao sol (de 2 em 2 horas), especialmente se estiver molhado ou se transpirar bastante. Quando regressar da praia ou piscina voltar a aplicar protetor solar, principalmente nas horas de calor intenso e radiação ultravioleta elevada;

- Aumentar a ingestão de líquidos (água ou sumos de fruta naturais, sem adição de açúcar);

- Os sintomas das queimaduras são pele vermelha, dolorosa e anormalmente quente, após a exposição solar. Após a queimadura pode ocorrer febre, bolhas na pele e dor intensa nas regiões afetadas.

Regras na praia

As alturas do dia mais recomendadas para uma exposição solar segura são o início da manhã, até às 11h00, e o final da tarde, depois das 17h00. Tome nota destas recomendações:

Aplicar protetor solar com generosidade 30 minutos antes da exposição e renovar a aplicação de duas em duas horas ou sempre que for à água;

Estando na água ou molhado, ter sempre em mente que o sol também queima;

Espalhar o protetor pela pele exposta e não exposta (por baixo do fato de banho), com especial atenção aos lábios, orelhas, pescoço, ombros, mãos, pés e zona atrás dos joelhos;

Reduza ao mínimo os períodos de exposição direta ao sol, evitando sempre as horas de maior intensidade da radiação ultravioleta;

Se a pele ficar vermelha, aplique um creme hidratante sem álcool e evite exposição solar direta nos restantes dias;

Tenha sempre água para oferecer à criança ao longo do período de praia.