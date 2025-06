A radiação solar provoca diversos efeitos negativos sobre a pele, desde as queimaduras ou “escaldões” até ao fotoenvelhecimento e ao desenvolvimento de cancros cutâneos. Por isso, os cuidados de protecção solar devem ser adoptados preventivamente no dia-a-dia, e reforçados no verão, quando há maior exposição.

Hoje em dia existem muitos protetores solares disponíveis no mercado, sendo importante conhecer as suas principais características para fazer uma escolha informada e adequada.

Os protetores solares são produtos que se aplicam sobre a pele e que, dependendo da sua composição, conseguem absorver (filtros químicos) ou refletir (filtros físicos ou minerais) a radiação. Para crianças até aos 2 anos de idade e pessoas com pele sensível são preferíveis os protetores minerais.

De forma geral, é aconselhável usar protetores solares com Fator de Proteção Solar (FPS) elevado (pelo menos 30, idealmente 50+), e de largo espectro contra os raios ultravioleta UVB e UVA.

Alguns produtos conferem proteção adicional contra a luz visível e a radiação infra-vermelha. E os fotoprotetores com cor podem ser úteis para pessoas com pele mais escura ou tendência para alterações da pigmentação.

É importante que o protetor solar seja bem tolerado e prático de aplicar. Além dos tradicionais cremes, existem muitas outras opções cosméticas (loções, óleos, sprays, entre outros), que permitem seleccionar aquele que melhor se adapte às necessidades e preferências de cada um.

Os protetores solares resistentes à água são uma boa opção para usar na praia e piscina, ou durante a prática desportiva que aumenta a transpiração. Mas há que notar que estes produtos não são verdadeiramente “à prova de água”, devendo ser reaplicados com regularidade para garantir a sua eficácia.

Um artigo da médica Margarida Moura Valejo Coelho, especialista em Dermatologia.