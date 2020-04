Estão a partir de hoje disponíveis um conjunto de aulas de preparação para o nascimento, totalmente online, uma iniciativa das Conversas com Barriguinhas, para que todos os futuros pais, no conforto de sua casa, possam aprender técnicas e adquirir conhecimentos para garantir uma gravidez mais tranquila. Cada aula estará disponível durante 24h e acessível durante um ano.

Em colaboração com a Enfermeira Carmen Ferreira, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia e autora do blog “Bebé Saudável”, estas aulas serão transmitidas através de vídeo com conteúdo teórico e prático sobre cada fase da gravidez, desde o momento da descoberta da gestação até ao pós-parto.

Estas aulas contam, ainda, com a presença de vários convidados, das áreas de Psicologia, Nutrição, Células Estaminais, Pedagogia, Fisiologia do exercício, Osteopatia e Fisioterapia, para ensinarem as futuras mães como amamentar corretamente, em que alturas se devem fazer as consultas e exames, como preparar a mala da maternidade, os cuidados que a grávida deve ter consigo e com o bebé, os exercícios mais adequados para uma melhor recuperação pós-parto, entre muitos outros temas.

Todos os pais podem fazer a sua inscrição de forma gratuita através deste link.

Na totalidade, as aulas contarão com 17 vídeos com as seguintes temáticas:

Estou grávida e agora?

1. Primeiros passos numa gravidez

2. Cuidados importantes a ter na gravidez

Antes de o Bebé Nascer

1. Como tudo começa

2. O homem também está grávido

3. Manter-se ativa na gravidez

4. Estamos a meio do caminho

5. Preparar o ninho: o que realmente precisa o nosso bebé?

6. A importância de guardar as Células Estaminais do Cordão Umbilical do seu bebé

7. O bebé já comunica com o mundo

8. Entrámos na reta final!

9. O ninho está pronto: quarto do bebé e a mala da maternidade

10. Quando conhecemos o nosso bebé: trabalho de parto e parto

11. Como se preparar psíquica e fisicamente para o parto

Depois de o Bebé Nascer

1. Pós-parto: turbilhão de emoções e alterações na mulher

2. O bebé recém-nascido

3. O que devo saber para amamentar o meu bebé

4. Alimentação da mulher na gravidez e pós-parto