Há alguns anos, as minhas filhas frequentavam aulas de ballet na escola. Eu tinha tido aulas em criança, com uma professora “à antiga”: dura, rígida, daquelas nas quais um silêncio significava que estava muito bem uma vez que nunca lhes sairia um elogio. Os comentários que ouvia por parte das minhas filhas não eram muito abonatórios: que a professora só ligava a duas ou três, que era pouco simpática e ainda menos paciente. Quando a conheci, a primeira coisa que me disse foi que uma das minhas filhas tinha mais jeito do que a outra. Naquele momento a decisão que já se estava a formar de as tirar do ballet foi tomada.

Não é isto que se espera de uma professora de crianças de seis anos que lecciona uma atividade extracurricular. Não me parece aceitável que professores de crianças pequenas se foquem mais “no jeito”, no desempenho ou que tenham uma postura mais de olheiros à procura do talento do que pedagogos. Não estão no sítio certo. De um professor de crianças de qualquer atividade espera-se que ensine a componente técnica e que ensine a aprender, a evoluir, a lidar com a frustração, a aceitar falhar e perder e, (não negociável) a aprender o amor próprio e respeito incondicional por nós mesmos e pelos outros, independentemente dos resultados.

Se este é um problema com professores ou treinadores, ainda se pode tornar mais grave quando vemos pais que têm também eles esta postura, os “pais manager”: encontraram um talento nos filhos e dedicam-se a desenvolvê-lo. Não raras vezes e não por coincidência, o talento é numa atividade que lhes interessa e para a qual “não tiveram as condições” que agora proporcionam aos filhos. E aqui é importante pensarmos na diferença entre permitirmos que os nossos filhos frequentem atividades extracurriculares, acompanhando-os no incentivo e nas boleias ou fomentarmos uma carreira e uma atividade laboral em crianças de oito anos de idade. É que num enquadramento diferente estaríamos a falar de trabalho infantil.

Mas quais são as diferenças?