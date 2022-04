Simples e divertidas, ou mais intimistas e reflexivas, estas leituras proporcionam momentos de partilha, risos e descoberta, e exprimem amorosamente o carinho, a ternura e a ligação única entre mães e filhos.

12 livros para celebrar o Dia da Mãe com muito amor

Uma celebração divertida e carinhosa da figura da mãe, do premiado escritor brasileiro Ilan Brenman, que retrata uma experiência comum no dia a dia das famílias. Uma leitura perfeita para lembrar que as mães também precisam de descanso.

A merecida homenagem a todas as qualidades que fazem das mães as criaturas mais incríveis do universo. Páginas com frases simples e mensagens divertidas, repletas de humor, e ilustrações ternurentas, coloridas e apelativas. Inspirador e mágico.

A Matilde e o Rodrigo não têm escola e tinham pensado em ir brincar com os amigos. Mas a mãe tem outros planos: uma aventura no lago, só os três, onde até vão poder remar. Uma história inspiradora que celebra os momentos únicos entre mãe e filhos.

Um livro ternurento e inspirador sobre o maravilhoso relacionamento entre mães e filhos. Com textos simples e em rima, e ilustrações encantadoras, é a leitura ideal para partilhar com as crianças mais pequenas, a que podemos voltar uma e outra vez.

Sábado é o dia preferido da Eva e da mãe. Elas têm sempre planos para um dia perfeito. Mas imprevistos acontecem, o que importa é não perder de vista o que torna os sábados tão especiais. Uma história calorosa que nos recorda a importância de saber lidar com as imperfeições e a frustração e de valorizar o que é essencial.

Um álbum muito especial sobre um lado menos falado da maternidade. É uma história sobre a adoção, que conta a chegada de uma criança à sua nova família. Percebemos a expetativa, os preparativos e a alegria de todos. Em poucas palavas, com detalhes subtis, vemos o cuidado, a beleza, a espera e a felicidade envolvidos nesse momento.

A Teresa vai para a escola pela primeira vez. E, claro, a família não pode ir com ela. Ela fica triste, mas vai aprender que o amor liga-nos por fios invisíveis. Podemos senti-lo mesmo quando estamos separados. Uma leitura reconfortante para enfrentar mudanças ou situações novas, que implicam uma separação temporária.

Empoleiradas numa árvore do bosque, a Sara, o Pedro e o Tomás, três corujinhas bebés, põem-se a pensar enquanto esperam que a Mãe Coruja volte para casa. Irá ela regressar? Um clássico infantil contemporâneo sobre crescimento, amor e segurança.

Uma história repleta de ternura. Através de palavras doces e ilustrações carinhosas, percebemos que os mais simples e bonitos gestos do quotidiano, até aqueles que passam despercebidos, ficam gravados no coração. Cada singelo momento conta.

A Sara descobriu que há um fio invisível que a liga aos pais, aos avós, aos amigos. Por isso, ela já não tem medo quando tem de se separar de algum deles, pois sabe que esse fio mantém unidos os que se amam. Um conto maravilhoso e tocante sobre os vínculos que nos unem, que tem emocionado milhares de famílias em Espanha.

Uma aconchegante celebração de amor e amizade, para partilhar entre os que se amam. Não importa a distância, os obstáculos ou os momentos menos bons: podemos sempre contar com quem gosta de nós para termos conforto, segurança e afeto.

Todos os momentos são bons para declararmos o nosso amor a quem mais amamos. A Mamã e o Papá Urso fazem isso com o bebé Urso, desde que o Sol nasce até que a Lua brilha no céu. Um livro aconchegante sobre a ligação entre pais e filhos. Inclui página personalizável com De / Para.