Compete à família em casa iniciar o contacto das crianças com a matemática, sobretudo recorrendo a estratégias adequadas para captar a atenção dos mais pequenos e estimulá-los de uma forma lúdica para a aprendizagem dos respetivos conceitos. Se a matemática for divertida mais facilmente será compreendida e apreciada. Vejamos 5 formas de introduzir as contas no dia a dia da criança e estimular o raciocínio matemático:

Cozinhar algo em conjunto

Use a imaginação: experimente fazer um bolo. Junte uma porção de farinha e logo a seguir peça à criança para juntar outra dose igual. Duplicar os ingredientes implica multiplicar, tal como reduzir a receita à metade requer dividir. Encher metade ou 1/4 de uma caneca pode também ajudar a criança a familiarizar-se com frações. Se a criança for muito pequena peça-lhe que conte, por exemplo, as lascas de chocolate que vão ser incluídas no bolo. De seguida pergunte-lhe quantas lascas serão necessárias para encher uma caneca. E quantas serão precisas para encher apenas metade? Façam a conta em família e vejam como chegaram perto da resposta certa. Mostre-lhe que calcular pode ser tão divertido quanto cozinhar. E sempre que ela resolver com sucesso um dos exercícios não se esqueça de a elogiar.

Meça, conte e registe

Estimule a criança a desenvolver o gosto pela matemática. Sempre que for ao supermercado desafie-a a comparar os preços e apurar a diferença entre dois produtos. Quando for pagar dê-lhe o dinheiro para que ela possa assumir essa responsabilidade e perceber, no fim, se o troco está correto. Outro exercício que costuma ser interessante para os mais novos: a maioria das crianças adora cronómetros e ver os segundos a funcionar dá-lhes a oportunidade de praticar a contagem. Quantas horas são? E quantas faltam para a hora de jantar? Recorra a uma atividade do agrado da criança, por exemplo, o futebol, pergunte-lhe quantos remates à baliza fez um determinado clube e quantos fez o clube adversário? Quem rematou mais? Qual foi a diferença? Medir as distâncias também pode ser um bom exercício.

Construa algo em conjunto

Grande ou pequeno, qualquer projeto que envolva medição envolve matemática. Legos e outros brinquedos de construção são ferramentas maravilhosas para desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Pergunte, por exemplo, à criança: a que altura máxima se pode construir com o número de legos disponíveis? Quantos legos precisa de empilhar para chegar à altura da mesa do café? Consegue fazer um quadrado? Um retângulo? Outras formas?

Planeie um jantar ou uma festa

Pode não parecer, mas a organização de uma simples festa de aniversário envolve muitos conceitos matemáticos. Peça à criança para contar o número de convidados e de seguida que conte e disponha na mesa os pratos, guardanapos e talheres. Peça ajuda nas compras do supermercado. Se for preciso comprar um balão por cada criança convidada, quantos balões serão necessários comprar? Se, em cada pacote vierem 5 balões, quantos terão de ser comprados? E quantos vão sobrar?

Recorra à matemática nas histórias infantis

A maioria das crianças gosta de uma boa história antes de dormir. Porque não acrescentar um problema de matemática à mistura? Pode aproveitar a hora da história para introduzir alguns conceitos matemáticos. Por exemplo: para os mais pequenos conte a história do Capuchinho Vermelho. Ao longo da história introduza conceitos como a divisão, “a Capuchinho Vermelho levava na sua cesta duas maças e duas fatias de bolo, dividiu-os com a avó, cada uma comeu uma maça e um bolo, sobraram 1 maça e uma fatia de bolo para comer mais tarde.

De acordo com alguns estudos, as competências matemáticas de uma criança do pré-escolar representam um precioso indicador em relação ao respetivo futuro sucesso académico. Nestas idades, muitos especialistas atribuem ainda mais importância aos conhecimentos matemáticos apreendidos do que, por exemplo, às competências de leitura, sociais e à capacidade de concentração.