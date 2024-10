Não interessa quem o disse, porque há uma boa dose de verdade na expressão: “bolo” é uma ótima resposta para qualquer questão. Nas páginas do livro A Felicidade é um Bolo na Caneca (edição Arte Plural) o leitor encontra dezenas de receitas. Basta alguns ingredientes básicos, poucos minutos, uma caneca e um micro-ondas, para termos um bolo acabadinho de fazer.

Com combinações divertidas como coco e cereja ou chocolate com menta; clássicos como Red velvet ou crumble de maçã; e um capítulo especial só para os loucos por chocolate. Há ainda um capítulo com dicas para facilitar estas experiências. “Para evitar derrames, só deve encher a caneca até cerca de metade com a massa”, por exemplo. Ou “a exatidão das medidas é fundamental”.

A obra é assinada por Kate Calder é chef, autora e food stylist apresenta-nos bolos para qualquer ocasião – e apetite. Destaque ainda para as fotografias de Clare Winfield.

Kate Calder conta com mais de uma década de experiência nas cozinhas das revistas BBC GoodFood, Olivee Good Housekeeping. Apaixonada por boa comida e descobrir novos sabores, nunca se cansa de testar receitas e de partilhar os resultados. Vive em Londres com a sua jovem família.

O livro tem o preço de capa de 14,40€.

