O índice global mostra que as crianças da Noruega, dos Países Baixos e da Coreia do Sul têm os melhores níveis de esperança de vida com qualidade, enquanto as da República Centro Africana, Chade, Somália, Níger e Mali surgem com as piores probabilidades de uma vida com saúde e qualidade.

“Mais de dois mil milhões de pessoas vivem em países onde o desenvolvimento é dificultado por crises humanitárias, conflitos e desastres naturais e por problemas intimamente ligados às alterações climáticas”, refere um dos responsáveis da comissão que elaborou o relatório.