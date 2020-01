Em Portugal, as práticas rígidas implementadas nas escolas do ensino básico e secundário podem constituir um obstáculo à prática desportiva de alta competição dos seus estudantes. A conclusão é de um estudo realizado por investigadores da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC) no âmbito do projeto europeu EMPATIA, acrónimo de Education Model for Parents of Athletes in Academics.

Carlos Gonçalves, investigador Universidade de Coimbra