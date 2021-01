As Conversas com Barriguinhas dedicam a próxima sessão online, no dia 27 de janeiro, quarta-feira, às 17h00, a esclarecer as mulheres grávidas sobre os seus direitos no momento do parto.

Sendo uma etapa que comporta grandes novidades para algumas das futuras mamãs, o atual contexto de pandemia veio acrescentar vários desafios. As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma.

Posso ter um acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós-parto imediato? Como deve ser o parto no caso de grávidas com COVID-19? Estas e outras dúvidas serão esclarecidas na próxima sessão das Conversas com Barriguinhas pela advogada Dr.ª Carla Figueiredo.

A sessão terá ainda a “Segurança auto” como tema de análise, onde haverá espaço para conversar sobre como circular e viajar em segurança com os recém-nascidos.

Estão ainda abertas, no site, as inscrições para a sessão do próximo dia 01 de fevereiro. Durante esta conversa, os pais vão ficar a par das principais questões sobre recém-nascidos, com a pediatra Dr.ª Susana Nobre.

Para as futuras mamãs que estão já a organizar tudo para quando o bebé chegar, a Clizone vai também falar sobre Babywearing, explicando quais as regras de segurança que deverão ter em conta na escolha do porta-bebés e na sua utilização.

Em ambas as sessões, um especialista em células estaminais irá explicar a importância de criopreservar estas células, presentes no cordão umbilical do bebé, que apenas podem ser colhidas no momento do parto e que são um bem único no tratamento de mais de 80 doenças, para que os futuros pais tenham a oportunidade de ficar a saber tudo sobre este bem único.