Com as alterações propostas, o PSD diz que pretende assegurar aos magistrados judiciais formação obrigatória — inicial e contínua -que incida sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança.

O parlamento vai ainda debater um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal e um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda a criação de um Comité Nacional para os Direitos da Criança, no cumprimento das recomendações do Comité das Nações Unidas para os Direitos das Crianças e da Convenção dos Direitos das Criança.