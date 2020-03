Chama-se “Vamos ser Pais! - Curso Online” e destina-se a mães (e pais) que estão em quarentena ou em isolamento profilático por causa da pandemia Covid-19 e, por isso, estão impedidos de frequentar os cursos de preparação para o parto.

Através do site www.vamosserpais.pt os futuros pais podem aceder a 15 aulas que abordam os aspetos essenciais da gravidez, parto, amamentação, cuidados no pós-parto e com o recém-nascido, e disponibiliza, também, material de apoio detalhado, assim como perguntas e respostas mais frequentes.

créditos: Bial

Neste curso são abordadas questões práticas, teóricas e técnicas relacionadas com a gravidez e o bebé, mas também, com a dinâmica do casal e da família.

Sendo uma ferramenta digital, todas as grávidas e acompanhantes podem aceder ao site do curso, desenvolvido por uma equipa de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia com o objetivo de transmitir informações relevantes e esclarecer dúvidas, para que os pais possam tirar o maior proveito desta nova fase.