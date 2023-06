Com o lançamento em breve do novo set LEGO Icons Fortaleza Eldorado, baseado no tema original LEGO Pirates, o grupo de brinquedos dinamarquês anuncia o reaparecimento de uma das linhas mais populares da marca.

O tão aguardado regresso do tema surge como resposta à elevada procura dos fãs, depois de ter ficado no lugar cimeiro numa votação recente na plataforma LEGO Ideas, aquando do 90.º aniversário.

Também conhecido como Governor’s Fort Sabre, a Fortaleza Eldorado foi um set LEGO Pirates baseado nas fortalezas imperiais dos tempos áureos da era dos piratas que foi apresentado em 1989.

O novo set de 2509 peças é extremamente pormenorizado e inclui a fortaleza com porto a funcionar, uma cela de prisão, uma grua funcional, alçapões, mais um navio imperial e um pequeno barco a remos.

Veja algumas fotos

O set vem com seis minifiguras de soldados, duas minifiguras de piratas e outras figuras, como um macaco atrevido.

O produto contém 2509 peças, está indicado a maiores de 18 anos e tem um PVP de 214,99 euros.

O novo set LEGO Pirates vai estar disponível nas lojas LEGO e em LEGO.com a 7 de julho de 2023.