Prepare-se para mergulhar num mundo terrivelmente delicioso e dê às férias uma transformação macabra com três locais icónicos do acarinhado clássico de animação: a colina em espiral, a casa de Jack Skellington e a Câmara Municipal de Halloween. "Construa nostalgia e divirta-se com detalhes autênticos que incluem um telhado destacável que revela a fórmula de Natal de Jack Skellington, um cemitério pormenorizado, uma banheira andante e o atril da câmara municipal em que Jack fez o seu famoso discurso", informa a LEGO em comunicado.

Este set para colecionadores inclui oito acarinhadas personagens da Disney: Jack Skellington, Sally, Pai Natal, Lock, Shock, Barrel, o cão Zero e uma figura de tijolos de duas faces do presidente da câmara.

O set foi desenhado pelo fã de LEGO britânico Simon Scott, como parte do programa LEGO Ideas. Uma vez projetado, 10 000 pessoas votaram para que fosse transformado num set oficial. A propósito do seu design, Simon afirmou: "Eu sou um grande fã de construções LEGO e do filme da Disney “O Estranho Mundo de Jack”, de Tim Burton, pelo que me sinto honrado de ver a minha criação ganhar vida em forma de tijolos físicos. O filme é um êxito familiar entre os fãs mais jovens e mais velhos por todo o mundo. A equipa de Ideas fez um trabalho fantástico ao criar um set que dá para brincar e que é, ao mesmo tempo, apelativo como peça de exposição."

Com 2193 peças, o set LEGO Ideas Disney O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton oferece uma experiência de construção gratificante para fãs e colecionadores.

O set LEGO Ideas Disney O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton está disponível para os membros LEGO Insiders, a 3 de setembro, em www.LEGO.com/Nightmare e nas lojas LEGO, e para todos, a 6 de setembro, com PVP recomendado de 199,99 euros.

