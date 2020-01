A gravidez é uma fase da vida da mulher que requer cuidados especiais e durante a qual certas adaptações devem ser feitas. Se, por um lado, origina uma série de dúvidas e medos, por outro, é uma fase em que há maior disponibilidade e foco por parte da mulher para procurar fazer o melhor por si e pelo bebé.

"Neste sentido, surgiu a ideia da autora escrever um livro sobre alimentação, nutrição e estilo de vida saudável durante a gravidez e no pós‑parto", explica a autora em comunicado.

O "Guia Prático da Gravidez Saudável" é um livro prático e acessível em que as grávidas encontrem respostas para as suas principais dúvidas, e consigam, através de dicas e conselhos práticos, adotar um estilo de vida e comportamentos saudáveis.

"Ter respostas e saber o que fazer num período de tantas incertezas é importante para ter uma gravidez mais serena, sem medos e com uma evolução saudável do peso, favorecendo posteriormente uma boa recuperação no pós‑parto", refere Mariana Abecasis.

Neste livro, irá encontrar dicas e conselhos práticos sobre:

- Recomendações para os principais sintomas e alterações corporais na gravidez, como náuseas, retenção de líquidos e obstipação;

- Necessidades nutricionais e recomendações alimentares, importantes na evolução saudável do peso e que ajudarão na recuperação pós-parto;

- Precauções alimentares e as dúvidas mais frequentes durante a gravidez;