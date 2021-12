A marca portuguesa de brinquedos lúdicos e educativos Science4You quer tornar o dilema “O que queres ser quando fores grande?” mais fácil, ao dar a possibilidade às crianças de experimentarem várias áreas e profissões, com vários brinquedos até 70% de desconto. A campanha estará em vigor até dia 6 de janeiro 2022.

A marca lançou este mês o presente de Natal perfeito para oferecer aos verdadeiros fãs, um serviço de subscrição Inventors Club que permite a entrega em casa de kits de ciência, todos meses, com ofertas e conteúdos exclusivos para aderentes.

A subscrição pode ser realizada através do site, de forma personalizada, mediante a idade e escolha do plano que pretende. Com planos desde 15,99€/mês pode escolher entre a duração de um, três, seis ou doze meses.

Para quem não pretende aderir a uma subscrição, mas deseja oferecer aos mais novos um brinquedo para se divertirem e aprenderem ao mesmo tempo, aqui ficam algumas sugestões:

Studio Lab – Be a Youtuber

Especialmente dedicado à plataforma Youtube, dá aos mais novos a possibilidade, conhecimentos e instrumentos necessários para serem os próximos Youtuber-Cientistas.

De entre as experiências, poderão criar candeeiros de lava, lançamento de rockets, vulcões em erupção.

Partidas Lab – Be a TikToker

A rede social do momento, não podia escapar, com as partidas científicas mais divertidas que vai por toda a família e amigos às gargalhadas.

Entre criar uma almofada de puns, ilusões de ótica e um saco que nunca rompe, traz também um manual de dicas e de segurança para entrar na rede social TikTok.

Corpo Humano

Ideal para os fascinados pelo corpo humano, neste kit que se transforma num laboratório de atividades experimentais, vão aprender mais sobre os vários órgãos e sistemas do corpo humano.

Montar o primeiro estetoscópio, construir um esqueleto articulado ou recriar o sistema respiratório, são algumas das divertidas atividades que o kit inclui.

Alterações Climáticas – Aventura Glaciar

O ambiente e as alterações climáticas são um dos temas mais preocupantes na atualidade e educar os mais novos para as mudanças necessárias é essencial.

O kit da linha Eco, centra-se nos oceanos e na problemática mundial do degelo com explicações e experiências como criar neve caseira, fazer um bloco de neve, slime glaciar, fazer um fóssil de gelo (…).

Telescópio Explora o Universo

Com duas ampliações e com 1,20m de altura, este é o presente para os fascinados pelo espaço, sistema solar e aspirantes a astrónomos.

E para aqueles que gostam de deixar a escolha nas mãos de quem mais percebe – os mini especialistas, existe a possibilidade de oferecer cartões presente de 25€ ou 50€ para gastar em brinquedos Science4you, com a validade de 2 anos desde a compra.