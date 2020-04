Após o livro “Maria descobre a Diabetes” lançado no final do ano passado, Catarina Mendanha lança agora o livro digital “Maria fica em casa”, um projeto solidário que pretende ajudar as crianças com diabetes a entender melhor a COVID-19 e atenuar os medos e incertezas que assolam os mais novos nesta fase de pandemia.

Com uma linguagem simples, “Maria fica em casa” esclarece o público infantil sobre a pandemia e o porquê de estarmos em casa, relatando o dia-a-dia de uma menina de 7 anos com diabetes, permitindo que todas as crianças que partilham a mesma condição não se sintam sozinhas.

A autora, Catarina Mendanha, tem diabetes desde os 6 anos e iniciou este projeto em 2015, quando sofreu um descolamento bilateral da retina. Com o intuito de elucidar os mais novos relativamente à crise que vivemos atualmente, a autora junta este livro digital à coleção.

“Estamos a viver um tempo diferente, não estávamos preparados para ele, nem adultos nem crianças. Após alguns dias a pensar, decidi que iria fazer alguma coisa. Eu não posso sair, nem costurar, mas o que posso fazer é escrever para os mais pequenos. A Maria e a Diabetes é uma coleção de livros que conta o dia a dia, as aventuras e peripécias de uma menina com Diabetes. Fazia, portanto, sentido haver um livro que falasse sobre esta nova realidade. Explicando às crianças o que se passa e trazendo alguma leveza, como é hábito nos livros desta coleção”, afirmou a autora.

Com o apoio da Editora Cultura, da APDP (Associação de Proteção dos Diabéticos de Portugal) e da Sanofi, “Maria fica em Casa” conta com as ilustrações de José Eduardo Peixoto, e é gratuito, podendo ser adquirido nas seguintes plataformas: Kobo, Wook, Amazon, Applebooks.