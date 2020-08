No ensino básico e secundário, 100% dos colégios tiveram aulas virtuais, enquanto no pré-escolar foram 77,1% os estabelecimentos que recorreram a aulas virtuais para o desenvolvimento de atividades com as crianças, segundo o estudo iniciado durante o período de confinamento e concluído antes do fim do ano letivo.

Além das aulas virtuais através de videochamada, os professores também enviaram fichas de atividades por e-mail e, em alguns casos, fizeram acompanhamento telefónico, segundo o inquérito ao qual responderam 175 escolas frequentadas por cerca de 90 mil alunos e cerca de seis mil professores.

"Desejavelmente, o próximo ano letivo será com aulas presenciais, na escola, que é o lugar mais adequado para os alunos efetuarem os seus percursos educativos. Contudo, em caso de necessidade, as escolas privadas estão prontas e apetrechadas para continuarem a sua missão educativa, com qualidade e as ferramentas adequadas", garantiu o presidente da AEEP.

O próximo ano letivo começa entre os dias 14 e 17 de setembro e também o ministro da Educação já veio garantir que as escolas estão a trabalhar para que as aulas sejam presenciais.