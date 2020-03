No dia 27 de julho de 2018, a vida de Luísa Barbosa e de Francisco Beatriz mudou. Nesse dia, nasceu Aura, a bebé de 18 meses que inspirou o projeto Os Pais da Criança, estreado hoje. A locutora de rádio e apresentadora de televisão e o ator aproveitaram o Dia do Pai, que hoje se comemora, para lançar a sua nova proposta digital, "um podcast/programa no YouTube", como o descreveu Francisco Beatriz nas redes sociais. "É algo que já queríamos fazer há muito tempo", assume a companheira.

Durante os 23 minutos e 25 segundos de duração do formato, o casal desabafa sobre as maravilhas e os inconvenientes da parentalidade. "Toda a gente diz que ser pai é uma dádiva muito grande. Sim, é uma dádiva muito grande, mas é também cocó", critica o elemento masculino da dupla. "Nunca pensei que criar uma criatura fosse tão trabalhoso", confidencia Luísa Barbosa. "Eu estou nos 50 anos aos 32. Antes de ser pai, só tinha um cabelo branco", lamenta Francisco Beatriz.