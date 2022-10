O protocolo assinado visa garantir a qualidade de refeições fornecidas nos refeitórios que são responsabilidade da autarquia e "implementar medidas e iniciativas de sensibilização e capacitação da comunidade em matéria de higiene e segurança alimentar", afirmou a Câmara da Lousã, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Citado na nota, o presidente da Câmara, Luís Antunes, realçou “a pertinência" de iniciativas como esta que "contribuam para garantir um serviço de qualidade nas refeições escolares que são fornecidas".

O autarca realçou ainda a atenção que a autarquia tem dado a estas questões, nomeadamente com a implementação do projeto “Alimenta-te Bem, Cresce Saudável”, que "tem dado excelentes resultados na aceitação de alimentos saudáveis e diversificados por partes dos alunos".

Na nota de imprensa, o município destacou o investimento de mais de dois milhões de euros na área da educação, nomeadamente em material e fichas escolares, refeições escolares, lanches escolares, oferta de fruta e transportes escolares.

Esse investimento é acompanhado pela qualificação do parque escolar do concelho, apontou, destacando a intervenção no Jardim de Infância do Freixo e na entrada da Escola Básica n.º 2 da Lousã.

Na cerimónia, foi ainda assinado "um auto de receção de roupas apreendidas por parte da ASAE nas suas operações de fiscalização, roupas essas que serão entregues a instituições do concelho", aclarou a autarquia.