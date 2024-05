A abertura da nova loja LEGO, que ficará na Rua do Carmo, no centro comercial Armazéns do Chiado, está marcada para o próximo dia 18, às 11 horas.

Os fãs de LEGO de todas as idades poderão encontrar várias surpresas, de impressionantes modelos 3D aos sets mais procurados, incluindo sets exclusivos, recompensas e presentes.

No dia da inauguração, a empresa vai apresentar uma construção de 7500 peças que promete deixar os fãs de queixo caído, especialmente projetada para celebrar a nova loja, apresentando um ícone português muito conhecido e apreciado.

A nova loja conta ainda com uma Build a Minifigure Tower, onde os visitantes podem criar minifiguras com as peças disponíveis (cabelos/chapéus, cabeças, torsos, pernas e acessórios), uma Pick a Brick Wall, em que vão encontrar peças que podem ser vendidas individualmente e outras áreas onde crianças e adultos se podem divertir com a construção LEGO.