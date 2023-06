"Depois do sucesso da primeira loja certificada Lego em Portugal, no Centro Colombo, é agora a vez do NorteShopping receber os famosos tijolos da marca dinamarquesa, levando um universo de brincadeiras criativas e desafios de construção ao norte do país, no outono de 2023", informa a marca em comunicado.

"Num mundo de peças e tijolos, os fãs vão poder encontrar várias surpresas, desde a decoração feita a pensar na cidade e no nosso país, como os sets mais procurados pelos fãs, incluindo os sets exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e muitas surpresas para os fãs", acrescenta.

A loja é, tal como em Lisboa, fruto de uma parceria com a Percassi, uma empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising, assinada em 2016 para a abertura de lojas certificadas, em Itália, França, Espanha e Portugal, exclusivamente dedicadas a produtos Lego.

"Com mais de 900 lojas em todo o mundo, o Grupo Lego prepara-se agora para chegar à Invicta, com eventos e vários produtos, aos quais se vão juntar os novos e entusiasmantes lançamentos ao longo do ano", conclui a nota.