O "Kids On" é um projeto com aulas variadas que pretende proporcionar um desenvolvimento motor integral. Surgiu em plena pandemia e vai para o "ar" em outubro.

A ideia partiu de três pessoas: Vanda Guerra, Tatiana Teixeira e a Catarina Henriques.

Estivemos à conversa com uma das co-fundadoras, a professora Vanda Guerra. É licenciada em Educação Física e doutorada em Comportamento Motor da Criança pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.

- Como surgiu este projeto e porquê?

O KIDS ON surgiu de um sonho antigo de poder proporcionar às crianças experiências divertidas e lúdicas, que promovam a atividade física e que as faça ter gosto pela mesma, tornando-as, no futuro, adultos saudáveis e felizes.

- Qual o objetivo?

Com este projeto pretendemos proporcionar às crianças uma prática de atividade física variada, devidamente fundamentada e direcionada, disponibilizando aulas que lhes permitam ter um desenvolvimento integral da sua motricidade, sempre sustentado por um aconselhamento nutricional adequado.

- O ginásio adaptou-se à nova realidade pandémica ou é mesmo um projeto novo?

É um projeto novo que surgiu no seio da pandemia.

- O que é que os pais procuram mais neste plataformas online?

Os pais procuram proporcionar atividade física aos seus filhos, de forma segura, com flexibilidade de horários e uma escolha diversificada. O lançamento do 1º pack será em 0utubro.

Mais informação Website: https://ginasiokidson.wixsite.com/website-8 O Kids On encontra-se nas redes sociais: Instagram: https://www.instagram.com/kidson_ginasio/ Facebook: https://www.facebook.com/kidsonginasio

- Sente que os pais estão preocupados com o facto de os filhos estarem mais tempo em casa?

Os pais estão preocupados com o facto das crianças estarem privadas da sua liberdade habitual, na qual exploravam o espaço e gastavam energia.

O Kids On conta com o apoio de inúmeros parceiros (atletas, ex-atletas de renome e treinadores) que pretendem influenciar as crianças a serem ativas. Pretendemos também munir os pais de informações credíveis e de qualidade.

- Acha que pandemia está a afetar as crianças?

Sim. As crianças estiveram aprisionadas em casa e agora estão aprisionadas na escola. Gostaríamos que o Kids On contribuísse para dar mais cor e alegria aos seus dias, promovendo sempre a atividade física e estilos de vida saudáveis.

- Quais são as vossas áreas de atuação e em que consistem?

A nossa missão é a promoção de um desenvolvimento motor equilibrado e promoção de actividade física em bebés e crianças. Não só pela situação atual que vivemos, mas também porque temos uma taxa elevada de criança com obesidade ou excesso de peso.

Queremos que de forma lúdica e divertida, as crianças tenham no Kids On mais uma ferramenta para serem ativos.

No caso dos bebés, a ideia é os pais conseguirem estimular o desenvolvimento motor do seu bebé de forma sustentada, dada à pouca oferta que existe.

As nossas aulas abrangem as diversas fases do desenvolvimento motor das crianças, desde o desenvolvimento das habilidades motoras de base (Games), sentido de coordenação e ritmo (Shake It), treino de força e velocidade de reacção (Tigers) e consciência corporal e relaxamento (Yoga).

- Uma das propostas do Kids On é "yoga" para crianças. Porquê?

O Yoga é uma ferramenta que pode ajudar no desenvolvimento psicomotor nas crianças mais pequenas, assim como no cultivo de tranquilidade e paz, nas suas emoções e nos seus pensamentos.

- As atividades são para crianças de que idades?

As aulas estão divididas por faixas etárias. Pack baby dos 12-18 meses, dos 18 aos 30, e dos 30 aos 36 meses. Pack Party dos 3-5, dos 6-9, e dos 10-12 anos.

- Quem se pode escrever? Este tipo de atividades é restrita a um grupo de pessoas que as pode pagar ou há alguma bolsa social?

Todos se podem inscrever. Estamos também em processo de parcerias com escolas e colégios.

O Kids On tem também uma forte missão social. Colaboramos com a Fundação do Gil, mas queremos chegar a mais instituições que tenham crianças. Queremos oferecer as nossas aulas e permitir que tenham acesso a um universo da atividade física, que normalmente estão privadas.