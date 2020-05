As notas do 1.º e do 2.º período do Ensino Secundário serão analisadas a pente fino num conjunto de auditorias que será lançado pelo Ministério da Educação. Para o titular da pasta, Tiago Brandão Rodrigues, a inspeção pretende avaliar os critérios de avaliação aplicados pelas escolas para travar o problema da "inflação artificial de notas" que já existia antes da pandemia em algumas escolas.

Para o ministro, o problema pode ter consequências graves na equidade do concurso de acesso ao superior :"seria muito danoso para o sistema se oportunisticamente alguém pudesse tirar partido das circunstâncias", disse Tiago Brandão Rodrigues em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença.

"Nestes quatro anos houve um trabalho sistemático de análise dos desalinhamentos daquilo que habitualmente se chama inflação de notas,(...) ou seja, práticas sistemáticas, em algumas escolas, em que as classificações internas eram maximizadas artificialmente (e isso depois é possível ver comparando com as classificações dos alunos nos exames nacionais)", admitiu o ministro ao referido jornal.

A ordem do Governo é para reforçar ações que visam detetar essas notas altas sem justificação.